後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，大樓前廣場及人行道空前煥然一新。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場，是在鎮長朱秋隆及立委陳超明全力爭取獲得重建。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，9日正式落成啟用舉行祈福儀式。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，9日正式落成啟用剪綵儀式。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，9日正式落成啟用剪綵儀式。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，9日正式落成啟用剪綵儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊及前縣長劉政鴻出席剪綵。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓及停車場完工，現任鎮長朱秋隆即將交棒給新鎮長謝清輝。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮公所舊有大樓因受921大地震影響，大樓結構及樓地板都出現有明顯安全問題，經鎮長朱秋隆及立委陳超明全力奔走爭取下，獲得中央補助經費改建新大樓，並增建地下停車場，讓後龍鎮公所煥然一新，9日舉行落成啟用，正逢朱秋隆任期屆滿前夕，意義非常重大。

後龍鎮長朱秋隆連任2屆，即將在這個月任職期滿，朱秋隆在任內除了爭取鎮公所行政大樓改建以外，並以鎮公所自費全面改建鎮立殯葬園區及靈骨塔，原本計畫同在任期前完工啟用，但殯葬園區因遇缺工短料問題，必須延後完工，但朱秋隆仍然期望接棒的新鎮長謝清輝，將接續完成他任內幾項重大工程案，包括好望角風景區改建工程等，能夠帶給鎮民更好公共工程品質。

後龍鎮公所原先的舊辦公廳舍使用近40年，經過數次地震後造成既有結構受損，更在民國2008年被評為危樓，而市區週邊也有停車位不足的問題，後龍鎮公所急需要將辦公大樓汰舊換新、同時要一併解決週邊的停車問題。經朱秋隆與立委陳超明的奔走協助下，成功爭取到前瞻計畫補助經費，包括內政部補助8000萬元、交通部公路總局補助8223萬9000元，苗栗縣政府補助7百萬元，其餘款項由鎮公所自籌。

新建工程從2020年9月19日開工，總工程經費達3億1千萬元，施工期間雖然遇到新冠疫情及物價飛漲等種種困難，但後龍鎮公所排除萬難，讓工程在各位鄉親的引頸期盼下，順利完工啟用。

新的辦公大樓建物整體圓滑流線的設計，及藍色的鮮明建築外觀、搭配整齊規劃的停車空間，內部為融合後龍鎮公所及後龍鎮民代表會辦公空間的巧妙設計，不僅代表著後龍鎮丘陵起伏、海岸蜿蜒、水脈成網、阡陌縱橫的意象，更象徵著府會和諧、攜手同心。

新大樓是地上4層及地下1層的建築物，其中4樓為大型視聽活動中心，1到3樓為辦公區域，地下1層及建築物前方則為擁有130個汽車停車位及100個機車停車位的停車場，同時建築物前方亦可做為停車、遊憩、展演的多功能空間，整體建築融入綠建築概念與智慧停車設備，並擁有綠建築銀級標章及智慧建築合格級標章，在設計上融入與地方自然共生息的意象。

朱秋隆表示，當初評估需要興建新的辦公大樓，但在預算有限下要執行計畫相當的不容易，為讓行政資源做最有效的運用，必須預先將未來地上建築物、地下停車場及外側廣場空間合併提出多目標規劃，並完成中央地方各部會之間的協調，才能整合各方的資源，讓工程得以順利發包。

後龍鎮長朱秋隆感性地說，在他八年任期卸任前能夠完成新的行政大樓給公所同仁辦公，並提供民眾更友善的洽公及停車環境，讓公行政大樓成為後龍鎮的新地標，他覺得非常感動和欣慰，他期望新接棒的鎮長謝清輝能夠維持府會和諧，接續完成相關公共工程，一起努力替鎮民牟取最大福利。