應伊斯蘭最高領袖「兩聖地監護人」（‎‎Khādim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn）沙烏地阿拉伯王國國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）的邀請，旨在加強沙烏地阿拉伯王國與中國之間的戰略合作關係，中國大陸領導人習近平於回歷1444年12月13日至15日（即2022年12月7日至9日）對沙烏地阿拉伯王國進行了正式國事訪問，本篇報導僅省略正式新聞稿當中的尊稱用語：

HRH Crown Prince of Saudi Arabia 🇸🇦, Mohammed Bin Salman Al-Saud, welcomes the President of China 🇨🇳 , HE Xi Jinping, to the Arab world. 🤝



pic.twitter.com/n39D0hTYph — Ebrahim Hashem 李思瑞 إبراهيم هاشم (@EbrahimHashem) December 8, 2022

據國營沙烏地新聞社（SPA）9日報導，兩聖地監護人沙烏地國王薩勒曼以及首相穆罕默德・薩勒曼（Mohammed bin Salman）王儲，一同接待了中國大陸領導人。雙方舉行了正式會談，並就如何加強和發展沙烏地王國與中國之間的全面戰略夥伴關係以及共同關心的所有國際和地區問題交換了意見。

🇸🇦🤝🇨🇳The royal family of Saudi Arabia personally came to meet President Xi Jinping at the airport. pic.twitter.com/I8dOLHbkl4 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 7, 2022

雙方對過去30年來雙邊關係的發展表示滿意。此外，他們強調將繼續在所有領域採取聯合行動的重要性，在兩國全面戰略夥伴關係的框架內深化關係，並達到新的水平。對此，沙烏地國王和中國國家主席習近平簽署了沙烏地王國和中華人民共和國的全面戰略夥伴關係協定。

雙方回顧並讚許了個去，習近平曾於2016年1月訪問沙烏地阿拉伯王國，以及兩聖地監護人沙烏地國王於2017年3月訪問中華人民共和國，此外，時任王儲穆罕默德・薩勒曼於2019年2月訪問中華人民共和國，取得了積極和豐碩的成果。有助於擴大兩國在各領域合作範圍的訪問。

President Xi Jinping met with King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia. China sees Saudi Arabia as an important force in the multi-polar world and attaches great importance to developing the comprehensive strategic partnership with #SaudiArabia. pic.twitter.com/yCj1l3Ou3l — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 9, 2022

雙方強調在其國際框架內繼續擴大沙烏地、中國關係的重要性，並為發展中國家樹立合作、團結和互利的榜樣。沙烏地方面祝賀中國成功召開中國共產黨第20次全國代表大會。此外，中方祝賀沙烏地在《遠景2030》（Saudi Vision 2030）框架內的國家發展領域所取得的巨大成就。

雙方重申，將繼續堅定支持對方的核心利益，支持對方維護主權和領土完整，共同努力捍衛不干涉國家內政原則、國際法規則和國際關係基本原則。沙烏地方面重申其對一個中國原則的堅持。此外，中方表示支持沙烏地王國維護其安全與穩定，申明反對任何干涉沙烏地王國內政的行動，反對任何針對平民、民用設施、領土和沙烏地利益的攻擊。

雙方強調了通過沙烏地-中國高級別聯合委員會加強合作以實現共同目標的重要性，加強兩國在各個領域的合作，並加強兩國政府和私營部門之間的溝通，討論經濟、貿易和投資機會，並將其轉化為切實的夥伴關係，加強旨在將兩國經濟和發展關係提升到更廣闊視野的領域合作。

在能源領域，雙方確認，加強這一領域的合作被認為是重要的戰略夥伴關係。雙方讚揚了他們的石油貿易量，以及由於王國豐富的石油資源和中國廣闊的市場而形成的巨大合作基礎。他們還表示，發展和鞏固石油領域的合作，符合雙方的共同利益。此外，他們還強調了世界石油市場穩定的重要性。中華人民共和國歡迎沙烏地作為世界石油市場平衡和穩定的支持者，以及作為中國可靠的主要原油出口國所發揮的作用。雙方同意探索石化領域的共同投資機會，開發有前景的石化轉化技術項目，並加強在電力、太陽能光電領域、風能和其他可再生能源等多個領域和項目的共同合作。雙方還同意開發相關項目，創新利用碳氫化合物資源，提高能源效率，實現能源部門部件及其供應鏈的本地化，此外還將在和平利用核能和發展人工智慧等現代技術以及能源部門創新方面進行合作。

雙方強調《一帶一路倡議》方面深化合作的重要性，歡迎沙烏地相關企業參與《一帶一路倡議》框架下的各種能源和投資合作，加強沙烏地作為中國企業生產和出口能源領域產品的區域中心的地位，以及在該地區國家和歐洲、非洲能源消費國的能源項目的聯合投資。所有這些都將有助於發展沙烏地的本地內容，並通過其在沙烏地的相關投資實現中國在石化領域的自給自足。

Saudi Arabia and China signed a coordination agreement that would align the Saudi "Vision - 2030" with China's "Belt and Road" initiative pic.twitter.com/TnGTZL7afz — /Spriter/ (@Spriter0000) December 8, 2022

在氣候變化方面，中方歡迎沙烏地發起的「沙烏地綠色」（Saudi Green）和「中東綠色」（Middle East Green）倡議，並表示支持沙烏地在氣候變化領域通過應用沙烏地發起並經20國集團（G20）領導人批准的循環碳經濟方法所做的一切努力。雙方強調了《氣候變化框架公約》和《巴黎協定》原則的重要性，以及通過關注排放而非來源來執行氣候公約的重要性。雙方同意通過使用循環碳經濟作為管理排放和實現氣候目標的工具，繼續協調能源政策。他們還同意敦促發達國家認真履行其歷史責任，通過在目標日期前大幅減少排放來履行其義務，並通過財政、技術、能力建設支持切實幫助發展中國家。

雙方對兩國間貿易和投資的增長表示讚賞，這體現了兩國經濟關係的深度和可持續性。他們還確認他們願意增加「非石油貿易量」，促進沙烏地王國對中國的非石油出口，以及增加兩國之間的聯合優質投資。雙方同意加強工作，從現有的貿易和投資機會中獲益，加強航空母艦的能力，激勵兩國私營部門的投資夥伴關係，鞏固努力，在王國《願景2030》和《一帶一路倡議》的框架內，通過深化汽車工業、供應鏈、物流、海水淡化、基礎設施、製造業、採礦業和金融業等多個領域的合作，創造有吸引力、支持性和激勵性的投資環境。

沙烏地方面表示希望吸引中國的專業人才參與沙烏地王國未來的大型計畫，此外、使沙烏地在中華人民共和國的投資得以實現，並克服這種投資可能面臨的困難。沙烏地方面還強調了吸引中國國際公司在沙烏地王國開設地區總部的重要性，並讚賞一些公司在這方面的興趣，因為他們正在獲得在沙烏地王國建立地區總部的許可證，以最終受益於中國的特殊經驗和能力，從而有利於兩國經濟。

雙方對簽署沙烏地王國《遠景2030》和《一帶一路倡議》之間的「協調計劃」表示滿意。雙方一致認為，應加快兩國項目的協調步伐，發揮綜合優勢，深化雙方務實合作，實現互利共贏，共同發展。雙方還歡迎在氫能、司法領域、漢語教育、房屋建設、直接投資、廣播電視、數位經濟、經濟發展、標準化、新聞報導、稅收管理、反貪腐等領域簽署（12）項合作協議和備忘錄。此外，還簽署了（9）項政府和私營部門之間的協議和備忘錄，以及兩國企業之間簽署了（25）項協議和備忘錄。

#MISA remains committed to diversifying investment opportunities in key sectors to drive sustainable development and economic growth with a momentous investment agreements signings. The partnerships are a testament to our mission of economic reform as part of #SaudiVision2030. pic.twitter.com/KDbewHbFgo — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) December 9, 2022

中方邀請沙烏地方面成為2023年第6屆中阿展覽會的主賓國。中方還表示，希望與沙方深化在數字經濟和綠色發展方面的投資合作，加強電子商務合作，並探索與非洲共同開展經貿合作的途徑。沙烏地方面也歡迎中國企業通過《遠景2030》提供的各領域的巨型投資機會在沙烏地進行投資。另一方面，中方歡迎主權財富基金和沙烏地產業資本加強對中國的投資。雙方同意鼓勵兩國投資基金之間建立夥伴關係。

在金融領域，雙方強調了共同合作的重要性，以支持「暫時性債務救濟計畫共同框架」（Common Framework for Debt Treatment beyond the scope of the Debt Service Suspension Initiative, Common Framework for DDSI）的成功，這個框架在20國集團峰會上得到了G20領導人的認可。雙方還確認有必要協調在國際論壇上的相關立場，如20國集團、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（ADB），以投資於基礎設施和其他領域的方式，加強旨在提高這些集團和機構的效率和治理的努力。雙方還確認了在稅收政策領域加強合作的重要性，從而有助於加強兩國的金融、貿易和投資合作。

在水利和農業領域，沙烏地方面歡迎中國私營部門與沙烏地私營部門建立直接夥伴關係，探討沙烏地王國在海水淡化廠、飲用水、水運輸線、污水處理廠、水壩等領域的投資機會，並歡迎兩國私營部門代表組織商業活動，討論農業部門以及農業和食品行業的投資可能性，以及農業投資項目的發展。

在資通領域，雙方強調需要加強在通信、數位經濟、創新和太空等相關領域的夥伴關係，為兩國的後代實現更好的數位未來。

關於交通和物流領域，雙方強調在發展空中和海上運輸、現代化運輸模式和鐵路方面加強合作和聯合行動的重要性，並加快完成對沙烏地陸橋項目的研究。

雙方還強調了以符合雙方共同利益的方式加強和發展工業和礦業部門合作的重要性。

在國防和安全領域，雙方確認決心發展國防領域的合作與協調，加強和提高在打擊有組織犯罪（包括恐怖主義犯罪）、防止暴力和極端主義領域的信息和專業知識交流水平，並加強在預警風險情報、安全風險評估和打擊網絡犯罪領域的合作與協調和專業知識交流，以服務和實現兩國的共同利益。

雙方重申拒絕和譴責一切形式的恐怖主義和極端主義，拒絕將恐怖主義與任何特定的文化、種族或宗教聯繫起來，拒絕在打擊恐怖主義方面實行雙重標準，以及傳播溫和和寬容的重要性。雙方還讚揚了兩個友好國家在打擊恐怖主義和資助恐怖主義領域的安全合作水平。

雙方同意加強聯合國際合作，打擊各種形式的跨境貪腐犯罪，確保實現與鞏固兩國打擊貪腐的相關機構之間的透明、誠信、溝通和有效合作原則有關的共同目標。並受益於20國集團認可的關於打擊貪腐、追捕逃犯和追回犯罪所得的原則，以及利雅得反貪腐執法當局全球倡議在調查貪腐案件、起訴犯罪人和追回犯罪所得方面的原則。

在衛生領域，雙方強調加強雙方在衛生領域合作的重要性，提高雙方協調水平以應對當前和未來的衛生威脅和大型疫情。

在文化領域，雙方討論了如何在團結兩個友好國家的歷史和文化關係框架內加強雙方的合作，並對表達沙中關係力量的許多文化倡議表示支持和讚賞，他們還歡迎啓動第一屆首相穆罕默德・薩勒曼（Mohammed bin Salman）王儲文化合作獎。雙方還強調了聯合舉辦中國-沙烏地數位文化年的重要性，落實在一些文化領域簽署的諒解備忘錄。此外，雙方還強調了兩國在旅遊領域的合作和推廣活動的重要性，發掘兩國所擁有的旅遊潛力，促進可持續旅遊部門的聯合行動，以利於旅遊部門及其發展。中方宣佈認可沙烏地作為中國旅遊團的出境旅遊目的地。

在體育領域，雙方強調加強兩國體育項目和活動的合作和夥伴關係的重要性。

在教育領域，雙方歡迎提高兩國科學和教育合作的水平。他們對兩國在這一領域的合作取得的進展表示讚賞，同意繼續鼓勵兩國大學和學術、科研機構之間的直接交流，促進兩國學校、大學和教育機構在數字教育以及阿拉伯語和漢語教學領域的合作。雙方強調了合作的重要性，提高夥伴關係水平，分享各領域工作和人力資源的經驗和信息，以實現雙方的共同利益。

在媒體領域，雙方同意加強兩國現有的媒體合作，討論其在廣播、電視、通訊社和新聞領域的發展機會，並交流經驗和媒體訪問，以促進媒體聯合行動的發展。

中方讚賞沙烏地王國政府在服務中國朝覲者（Hajj, حَجّ）方面所做的努力，以及在組織中國朝覲活動和為中國朝覲者履行朝覲和副朝覲（Umrah, عُمْرَة）提供便利方面的合作。

在地區和國際事務方面，雙方歡迎回歷1444年5月15日星期五（即2022年12月9日）在沙烏地王國利雅得市舉行首屆「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council，GCC）和首屆中阿峰會（Arab-Chinese summit），並表示希望這兩次峰會能夠實現其預期目標，為波斯灣和中阿關係服務。他們還強調，鑒於當前的國際形勢，舉行中國-波斯灣合作理事會和阿拉伯-中國峰會具有特別重要的意義，並申明他們支持「新時代的中國-阿拉伯共同體，共同的未來 」倡議。此外，他們讚揚了中國-阿拉伯國家合作論壇在促進中方與阿拉伯國家之間的集體合作方面的重要作用，並表示願意參與論壇的建設和發展。他們還強調了聯合行動的重要性，以加強波斯灣合作理事會國家和中國之間的戰略夥伴關係，締結波斯灣合作理事會和中國之間的自由貿易協定，並努力在波斯灣合作理事會和中國之間舉行貿易部長6+1會議。

雙方重申，決心繼續協調和加強維護國際和平與安全的努力，繼續在有關組織中進行協調，呼籲開展建設性對話，以實現《聯合國憲章》的宗旨和原則以及國際關係的基本原則。他們強調，該地區的局勢與世界的安全和穩定有關，努力實現該地區的和平與繁榮符合國際社會的共同利益。他們還一致認為，在尊重該地區國家主權、獨立和領土完整的基礎上，通過對話和協商為該地區的緊迫問題找到和平和政治解決方案非常重要。

中方讚賞沙烏地為促進地區和國際和平與穩定所做的積極貢獻和出色支持。沙烏地方面讚揚中華人民共和國為實現中東地區的安全與穩定所做的努力和舉措。雙方還就加強合作和夥伴關係以支持非洲大陸的穩定和發展的重要性達成共識。

沙烏地方面表示支持習近平提出的全球發展倡議，並期待參與該倡議框架內的合作，從而為加快實施聯合國2030年永續發展目標（SDGs）做出貢獻。沙烏地方面也對中國國家主席習近平所發起的全球安全倡議表示讚賞。

雙方還討論了最突出的全球經濟挑戰，以及沙烏地阿拉伯王國和中華人民共和國在支持應對這些挑戰的國際努力方面的作用。他們還強調了採取聯合行動推進全球全面發展以造福所有人的重要性，以及穩定全球能源市場和對所有國家的小麥和穀物的糧食供應不受任何干擾，以及保持供應過剩和價格穩定的重要性。

在政治問題上，雙方確認完全支持為政治解決也門危機所做的努力。中方讚賞沙烏地王國為結束也門戰爭所採取的舉措，以及其為鼓勵也門各方對話所做的大量努力和舉措。雙方還強調了支持也門總統領導委員會的重要性，以使其能夠根據海灣倡議及其執行機制、也門全國對話的成果以及安理會第2216（2015）號決議履行其職能並達成葉門危機的政治解決方案。他們還強調胡塞武裝（Houthi）承諾停戰、與聯合國葉門問題特使合作以及認真參與和平倡議和努力的重要性，以達成葉門危機的永久和全面的政治解決。中方高度評價沙烏地王國通過薩勒曼國王人道主義援助和救濟中心以及沙烏地葉門發展和重建計劃，對葉門人民的人道主義救濟和發展援助。

關於伊朗問題，雙方同意有必要加強聯合合作以確保伊朗核計劃的和平性質。雙方還呼籲伊朗與國際原子能總署（IAEA）合作，維護不擴散機制，並強調尊重睦鄰友好和不干涉國家內部事務的原則。

雙方討論了巴勒斯坦的發展，強調需要加強努力，實現以巴衝突的全面和公正解決，並為恢復認真和有效的談判找到真正的前景，以便根據兩國解決方案的原則、相關的國際合法性決議和阿拉伯和平倡議，以保證巴勒斯坦人民在1967年邊界上建立以東耶路撒冷為首都的獨立國家的權利，透過這個方式來實現和平。

關於敘利亞問題，雙方強調必須加強努力，達成敘利亞危機的政治解決方案，維護敘利亞的統一和領土完整，恢復其安全和結束恐怖主義，並為難民的自願返回創造必要條件。他們還申明繼續支持聯合國及其敘利亞問題特使的努力。

關於黎巴嫩，雙方申明對黎巴嫩領土的安全、穩定和統一的關注。他們還強調了進行必要的改革、對話和協商的重要性，以確保黎巴嫩克服危機，避免成為任何恐怖行為的起點，成為破壞該地區安全和穩定的恐怖組織和團體的孵化器，或成為毒品走私的來源或過境點。

關於伊拉克，雙方確認將繼續向伊拉克共和國提供支持，並歡迎伊拉克新政府的成立，祝願其成功實現伊拉克人民對安全、穩定和發展的願望。

關於阿富汗，雙方強調支持實現阿富汗安全與穩定的努力的重要性，確保阿富汗不成為恐怖主義和極端主義團體的庇護所。他們還強調，必須加強國際社會的人道主義努力，阻止阿富汗人道主義局勢的持續惡化，並向阿富汗人民提供人道主義援助。

關於烏克蘭問題，雙方強調以和平方式解決衝突的重要性，並盡一切努力減少衝突升級，以利於恢復安全與穩定，限制危機的負面影響。此外，中方還指出了關於烏克蘭人道主義局勢的6點倡議，向烏克蘭提供人道主義援助，並呼籲防止大規模人道主義危機的發生。中方對沙烏地王儲兼首相穆罕默德・薩勒曼殿下為向烏克蘭提供人道主義援助所做的人道主義和政治努力，以及釋放一些不同國籍的戰俘表示讚賞。中方還讚揚了沙烏地王國最近向烏克蘭提供的金額為4億美元（近新台幣122.5億元）的額外人道主義援助計劃，將有助於減輕烏克蘭人民的苦痛。