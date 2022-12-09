俄羅斯首都莫斯科北部市郊一間大型購物和娛樂中心今天早晨發生火災，燃燒面積達到7000平方公尺，相當於一座足球場大小，還造成1人死亡。

俄羅斯緊急事務部（Ministry of Emergency Situations）於通訊軟體Telegram發文表示：「在莫斯科地區，消防人員正試圖撲滅燃燒面積達7000平方公尺的大火。」

法新社報導，這間名為Mega Khimki的大型購物及娛樂中心，距離莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）大約7公里。

莫斯科地區的緊急救難當局還在Telegram發文說：「由於屋頂塌陷，火勢瞬間大範圍擴散。」

俄羅斯媒體引述緊急救難當局消息人士說法報導，火災起因疑為「縱火」，但國營媒體後來援引消息人士說法提到，更有可能是違反安全規定所致。

從社群媒體流傳的影片可以看到事發現場火勢猛烈，多人從購物中心逃到停車場。

截至當地時間上午9時，火勢仍在延燒。（譯者：陳彥鈞/核稿：曾依璇）1111209