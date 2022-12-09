揚秦國際企業（2755）公布11月自結營收，11月營收1.59億元，年增13.02％，月減1.25％。累計今年前11個月營收為17.1億元，較去年同期成長21.36％，創歷史同期新高。

展望後市，揚秦國際執行長卓靖倫表示，隨著室外口罩禁令及部分餐飲場所規範於12月1日解禁，倘民眾能全面恢復正常生活，將對產業帶來正面影響，揚秦預估仍能維持強勢營運動能為年終歲末封關營收做最後衝刺。截至目前，麥味登總店數826家，炸鷄大獅海內外店數83家。

揚秦表示，疫情影響漸式微，旗下早午餐品牌「麥味登」各門市逐漸回歸正常營運狀態，百貨商場人潮湧現也帶動「炸鷄大獅」業績逐步回升。

揚秦於11月11日蟬聯由1111所頒贈之「幸福企業金獎」，積極努力持續推動友善職場環境再次受到肯定。炸雞大獅則再次代表台灣品牌，參加於台北車站舉辦的第七屆鐵路便當節，開賣現炸的台式椒鹽臻寶炸雞及三寶蓋飯，頗受好評。麥味登攜手「金色三麥」打造之季節限定柚子啤酒，也於在全聯上架，透過通路力量，持續與消費者溝通在地採購，支持小農實踐永續發展策略。