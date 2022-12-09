2022卡達世足賽8強今（9日）起點燃戰火，哪一隊奪冠成為球迷最關注的話題。事實上，每場比賽結果，都牽動「世界商品之都」浙江義烏商家的買氣，阿根廷日前晉級8強，球衣也跟著賣爆，業者表示，目前已經囤了30多萬件巴西、阿根廷、法國等奪冠熱門球隊的球衣，因應市場需求。據了解目前晉級冠軍賽賠率前三名分別是巴西、法國和葡萄牙。

據央視報導，浙江義烏國際商貿城一位溫姓業者表示，今年3月以來，已經向全球50多個國家，賣出200多萬件球衣，是平常1年備貨的一倍多，一直到開賽前45天，所有貨都出光了。以往世界盃的經驗來看，隨著賽程推進，不少國外採購商還會緊急訂購球衣。

他指出，前幾天，阿根廷2比1擊敗澳大利亞，順利晉級8強，先前預備4萬件阿根廷球衣，在球隊陸續贏球之後，基本上已經清空了，剩下一點也要打包出貨。

業者說，這屆世界盃的火爆程度，超出他的預料，到現在庫存已經所剩不多，所以他趕緊讓工廠把生產線再開起來，能趕出多少算多少，盡量滿足客戶的需求。

他還透露，為了搶奪冠軍隊的生意，特地租了一個大倉庫，囤了30多萬件阿根廷、巴西、法國等奪冠熱門球隊的球衣。

世足賽8強今登場，12/9周五23:00克羅埃西亞對上巴西；12/10周六03:00荷蘭對上阿根廷 ，23:00摩洛哥對上葡萄牙；12/11周日03:00英格蘭對上法國。

晉級冠軍賽球隊巴西仍穩坐賠率最低2.20倍，法國4.00倍、另阿根廷、英格蘭、葡萄牙皆5.75倍。