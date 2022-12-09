台大畢業卻沒工作，究竟是因為科系太冷門還是不想努力？一名女網友抱怨，姐姐從台大畢業後至今仍賦閒在家，認為自己讀「冷門科系」導致就業困難，寧願每天在家耍廢和媽媽領零用錢，讓這名女網友看不下去，氣得直說：「我每天在讀書，她成天鬼混！」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，姐姐從台大畢業已經過了3年，但從來不願意去找工作，整天待在家裡面廢、睡覺、玩手機、看平板，怨嘆自己就讀冷門科系，真的很難找到工作。不過，原PO認為這只是藉口，怒氣沖沖地說：「她單純愛面子，不肯去做她認為低薪、工時長的工作罷了！」

原PO曾建議姐姐，可以嘗試到咖啡廳打工，不只能學會泡咖啡、做飲料的一技之長，工作的環境、氛圍也都不錯，無奈一聊到求職，姐姐總有千百種理由，無論原PO如何溝通都沒有效果。且讓原PO更不爽的是，媽媽每月還會固定給成天鬼混的姐姐約2、3000元零用錢，供她購買化妝品、飾品、包包等物，但反觀自己每天都拚命在讀書，讓原PO心裡很不平衡，直說：「真的蠻看不下去的！」

貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「有沒有這麼冷門」、「冷門科系不是問題，不想努力才是真實原因」、「絕對要讓你爸媽斷他金援，不然就把她趕出去自己住，等有生活壓力就會工作了」、「台大又不保證就業」、「其實有很多人都在做與系所無關的工作，但學校名稱還是有加持，所以只是她不想去而已」。