愛山林(2540)今(9)日下午舉行法說會，董事長祝文宇說，受到選舉、疫情、打仗因素影響，先前房市銷售率下滑，不過，最壞的時刻已經過了，現在安定很多，有很多案子都已經蓄勢要出來！他也直言，明年房市供過於求的地方，房價一定會降!不過，北北基和新竹等區現在還處於供不應求的情形，房價還有機會向上。

祝文宇表示，希望旗下土地快速開發，這些都十分需要有資金的籌劃，因此公司有增資的計劃能讓效率更好，至於現增的總金額要仔細算算口袋有多少錢，目前初步考慮以2.4萬張做標準，但還在仔細考慮當中。他認為，公司股本大約在50億元左右比較適合。

受疫情、打房、選舉等因素影響，今年度房市買氣低迷，祝文宇指出，去年代銷銷售的金額約700多億，今年度預估大約600多億。至於明年度，由於公司的自建案會很多，以前代銷別人家的案子可以馬上認列，但代銷公司的自建案需要等個案完工才能認列，所以帳面上的數字會稍晚才能看到認列代銷的金額。

台灣通膨比國際慢了一步，祝文宇指出，明年度經濟可能沒那麼好，而物價上漲，若是想要保值，房地產還是不錯投資的標的。以前想買房子的人很多，現在選擇觀望，明年度房市將以個案表現為主，有條件的就會被消費者看到。