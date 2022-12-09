台灣水產品出口再受阻，總統譴責：對兩岸貿易沒有幫助。(本報資料照)

蔡英文總統今下午出席「四健會70週年慶祝大會」致詞時話鋒一轉，譴責中國昨天再次以突襲方式，讓臺灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。

蔡英文強調，政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。

蔡總統致詞時指出，感謝四健會長期投入農業推廣工作，並強調，農業是國家的根本，政府會持續努力，發展新農業、加速現代化腳步，讓臺灣農業更有競爭力，創造農業更大的發展動能。

總統致詞時表示，今天很高興受到邀請，來參加四健會70週年活動。臺灣農業的發展，是許多人的辛苦付出，今天在這裡一起分享、回顧，這70年來四健會對臺灣農業及社會發展的奉獻。

總統表示，四健會是全球性的農業推廣組織，也是臺灣跟國際交流的重要平台。多年來，四健會培養出許多優秀的農民，也提升農業的生產力。臺灣農業從機械化、科技化，到智慧化，四健會的夥伴都投入許多的心力。

總統說，四健會夥伴也熱心投入農業推廣，並且響應聯合國的永續發展目標。她看到四健會結合農會系統，跟社區及學校一起合作，規劃舉辦各式各樣的農村營隊、永續發展課程，以及工作坊培訓。

總統強調，這是一項非常重要，且有意義的工作。農業是國家的根本，透過大家的努力，更多的年輕朋友能夠了解臺灣的農業演進過程，以及邁向國際的發展。我們在地的農業及物產，可以獲得更多的支持，永續的概念，也能夠一代又一代傳承下去。

總統也感謝四健會理事長顏志發及四健會夥伴，長期投入農業推廣的工作；政府會繼續努力，發展新農業，加速現代化的腳步，讓臺灣農業更有競爭力，創造農業更大的發展動能。

總統期許大家一起加油，共同為臺灣的未來及下一代，繼續努力打拚，並祝福四健會70歲生日快樂。