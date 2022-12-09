28歲游姓男子因不滿22歲沈姓妻子外遇還提出離婚，游男今年9月1日在其泡麵下安眠藥，沈女睡著後，拿電線纏繞在妻子頸部，妻子雖然疼痛驚醒，但游男仍不顧妻子掙扎，將其窒息而死，檢方依殺人罪嫌起訴。

游姓男子和沈姓妻子相識多年，育有7歲小孩，但沈姓妻子另結新歡，還對游男提出離婚要求。游男因此心生不滿，今年8月上網購買安眠藥，等到今年9月1日晚間，趁沈女沒有注意，在其泡麵加上安眠藥，等沈睡著後，拿著電線纏繞沈女脖子，沈女雖然因疼痛驚醒，但游男仍持續用力，最後還是頸部壓迫、窒息死亡。一直到隔天游男父親發現游男遲遲未接電話，因此跑到到住處查看，發現媳婦被殺死而報案。

據了解，2人交往甚久，2人臉書上還時常放閃，幾乎滿滿都是2人、全家的合照。妻子還曾在臉書寫上「總而言之你是風，我是雨，怎麼樣也分不開」，「我這輩子只會愛你啦」。丈夫則是今年8月在臉書寫前往烏來老街共度七夕時，還相約冬天「再去住一晚」，孰料冬天到來時2人已天人永隔。

檢方認為，游男因感情不睦，情緒失控以電線絞殺髮妻，犯後還有輕生念頭。檢方也認為游男坦承犯行，良心未泯，罪與責尚未達最嚴重程度，請法院量處適當之刑。

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