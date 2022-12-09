悠遊卡公司董事會今(9)日通過辦理股票登錄興櫃案，跨出邁向資本市場的第一步，待申請書件備齊後，將盡速遞件向櫃買中心申請登錄興櫃。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡是台灣最大的國民支付品牌，進入資本市場後，經營成果有機會可與全民共享。市場預計年底前可舉辦興櫃前法說會，最快明年1月可望上興櫃。

悠遊卡公司實收資本額新台幣7億元，儲值卡發行量超過1.5億張，電子支付業務總扣款金額達525億元，是電子支付龍頭品牌，近幾年即使遭逢疫情衝擊，亦維持穩定獲利，數位轉型也有顯著成效。

悠遊卡公司主要股東除了臺北市政府、臺北大眾捷運股份有限公司外，亦包括大眾運輸業、金融業及系統業等三大類產業，包括大都會客運、三重客運、台北客運、欣欣客運、台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行及神通電腦、中華顧問工程、三商電腦等，組成相當多元。

陳亭如指出，未來電支產業經營勢必朝向擴大規模、與異業深度合作之零售及金融商機方向發展，邁入資本市場有助於未來面對競爭擴大資本規模，提升策略合作優勢；悠遊卡公司於今年6月24日依法規要求完成公開發行後，董事會即成立推動小組啟動上市櫃評估規劃，並於董事會決議推動，歷經半年完成第一階段登錄興櫃準備。