苗栗縣西湖鄉公所新建大樓9日落成啟用。（西湖鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣西湖鄉公所舊有大樓因啟用年代已久，空間及耐震強度也嚴重不足，經過多任鄉長及現任鄉長高阿賜努力爭取用地及經費，並由立委陳超明協助獲得中央補助款項展開新建工程，9日完工落成啟用，提供鄉民更舒適的洽公空間。

西湖鄉公所大樓是在1975年完成的老舊辦公廳舍，因辦公空間不敷需求且耐震強度不足，歷經前鄉長古木賢任內購得新鴨南段四三七地號土地，及代理鄉長楊秀瑕與現任鄉長高阿賜，多次協調拜訪地主溫錦雲及古肇修，獲得首肯無償撥用土地多達647坪，作為綜合辦公大樓建築基地，並由立委陳超明協助爭取內政部民政司補助興建。

西湖鄉公所新建大樓工程總經費為1.47億元，內政部補助9700餘萬、苗栗縣政府補助800萬元、鄉公所自籌款4000餘萬，大樓為地上4層總面積940坪。以「親民、永續、防災」三大主軸進行規劃，在綠化量、基地保水、日常節能、水資源等四項指標均達到綠建築銀級標章的要求。

西湖鄉公所新建大樓的1樓為設備空間，包括有停車、機電、消防等設備空間。2至3樓為民眾洽公空間，設有鄉長辦公室、民政課、農業課、建設課、環保隊、財經課、行政室、主計室、人事室、公產所、政風、收發、檔案室、服務設施等。四樓則為議事空間和多功能活動空間。

新建大樓設計理念是參酌當地人文歷史元素，配合西湖風土及景觀意象，除了符合辦公功能外，並考量在地氣候特徵轉化為具在地特色及現代感，建築右側以弧牆風帆向上延伸至集會堂屋頂，形成視覺輕量化的建築外觀。