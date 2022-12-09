嘉威(3557)今天召開法人說明會，總經理吳世偉指出，雖然美國今年面臨通膨、升息等因素干擾，但嘉威第一大客戶沃瑪預估全年仍逆勢成長6.5％，也是連續4年呈現年成長態勢，公司2023年調整部分策略，縮減財務不穩的小型零售客戶，全力支援沃爾瑪等主要核心客戶。展望2023年，除了沃爾瑪近期發布的報告顯示庫存有效去化外，業務端方面回饋也顯示，產業調整估計最晚在第2季調整可望告一段落，嘉威營收以至少維持今年水準為目標。

嘉威今年前3季營收42.5億元，毛利率維持在35.22％，營業利益4.66億元，與去年同期略增0.3％，稅後淨利4.23億元，年增0.6％，每股盈餘5.26元。毛利率部分，去年下半年開始逐步反映原物料的漲幅，毛利率第1季開始回升，從去年底32％到今年第3季已經提高到37％，公司指出，未來以站穩35％以上為努力目標。

今年雖然遭逢全球經濟景氣大變動，但嘉威前6大核心客戶：Walmart、Target、Costco、Amazon、Kroger、Williams Sonoma，其中5個為世界零售業前5強，嘉威對這5大客戶年營收由疫情前0.8億美元到今年前3季達到1.12億美元，即使2020年疫情爆發，但5大客戶從2020年以來連續3年成長，且零售商強者恆強趨勢明顯，存貨去化能力高，更有能力因應市場變局，而這5大客戶占嘉威整體營收維持在70％以上，核心客戶的關係造就嘉威營收能夠連續2年突破50億元的原因。

這5大客戶中，沃爾瑪占威整體營收接近5成，吳世偉特別強調客戶關係，嘉威跟沃爾瑪這地表最強的零售商關聯度高，公司為就近服務客戶，也在沃爾瑪總公司附近建置10人的業務團隊，透過客戶緊密關係，更取得沃爾瑪其他採購部門的訂單。

此外，吳世偉表示，嘉威3年前開始設立美國倉庫團隊，今年慢慢有成效，因為許多大型零售業者增加線上銷售，供應商不再只是純粹買賣而是必須準備倉庫。他指出，沃爾瑪正朝向整合線下實體商店及線上網路通路的服務，要透過實體店面反攻線上購物，而沃爾瑪線上購物的需求就是嘉威一直努力建置倉庫的成果，嘉威倉庫的服務未來一年在沃爾瑪身上可見到回收。同時，嘉威也調整營運策略，降低部分不穩定零售業者的供應，全力支援穩定及成長性高的核心客戶，尤其是沃爾瑪，未來沃爾瑪的成長就是嘉威的成長。

2022年嘉威在TCRI、公司治理評鑑都有所提升，吳世偉表示，公司10幾年前開始投入環保材料的開發，8年前導入r.PET環保材料，前3季環保材料營收占比已達到整體營收10％，多樣化環保材料開發與推廣將是嘉威基礎政策。目前推動新的環保原料caneneue無塑材料，透過caneneue突破現有客戶群，跨入連鎖速食、咖啡等業者，增加客戶廣度，最快明年有初步成果，盼為公司帶來下一波成長動能。