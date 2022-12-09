韓國最新經濟報告出爐，表現還算差強人意，在權值股領漲下，韓股九日也逐步走高，收在2,389.04點，漲17.96點或0.76%，走出連五日走跌的陰霾。同時，韓元升值，外資法人共買5060億韓元。

韓國央行表示，當地十月經常帳已連兩個月都是盈餘。不過，在進口額變多，出口又下滑以及出國旅遊人數增加下，順差金額已較去年同期大減，僅有8.8億美元。

若與九月15.8億美元相比少了近半。同時，也較去年同期高達80.1億美元順差，幾乎是少了一個零。減少主因是海外大國家經濟趨緩，韓國出口下降，另外，受到原物料成本上漲，進口金額也水漲船高。

三星電子漲2%，SK海力士漲3.4%，現代汽車漲0.3%，SK Innovation也漲3.06%。

韓媒報導，韓國現代汽車與SK集團旗下的SK On雙雙表示，將在美國東南部的喬治亞州打造一座全新的電池工廠，投資金額約在四十到五十億美元的美國新電池廠，將在2025年開始運作，屆時可望在當地創造至少3,500個工作機會。

韓元兌一美元在1,301.3價位附近，韓元升16.7元。