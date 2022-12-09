一名網友稱他的姐姐13年花1萬8買五月天演唱會的門票遭詐騙，近日姐姐收到刑事庭傳票，他傻眼說「台灣真的對詐欺容忍度真高」，文章引發討論；該網友事後補充，民事調解一直在進行，而該詐騙集團的45名成員已陸續被判刑，但當時的接頭人因在大陸服刑9年多，近日才回台，法院才重新開庭。

該名網友在臉書「爆料公社」發文，他的姐姐13年前買五月天的演唱會門票遭到詐欺，告上法院後，法院「近日」寄來刑事庭傳票，讓他忍不住PO文說「台灣真的對詐欺容忍度真高」，他後來更新文章，稱民事調解也是費時冗長，調解委員說對方很窮，1萬8賠償金改為9千，對方仍跳票不給。

一名網友稱他的姐姐13年花1萬8買五月天演唱會的門票遭詐騙，近日姐姐才收到刑事庭傳票，他傻眼說「台灣真的對詐欺容忍度真高」，文章引發討論。（本報資料照）

該網友後來再度補充說，對方是詐欺集團，45名成員被列被告，陸續都被判刑，但當初與他姐姐接頭的嫌犯因為在大陸遭逮，近日才服刑完9年徒刑，回到台灣後才被法院重新開庭；文章曝光引發討論。

其他網友留言「13年都結婚生子了，運氣差一點的可能墳頭草都比你高了」、「我遊戲告詐欺一個禮拜抓到人，一個月就開庭」、「調解完說好要還錢也沒如期還，重點還緩刑三年，難怪一堆人要詐騙，根本不痛不癢」、「台灣的司法程序真的有夠拖」、「身體要養好 ，沒有個幾年的大概看不到個底」、「什麼叫做結婚生小孩了很辛苦？受害者還要幫忙體諒詐騙集團的處境」。