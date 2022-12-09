澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等地方人士紛紛在馬公港碼頭恭迎媽祖聖駕，這難得的台澎媽祖信仰交流，也讓澎湖未來冬季觀光活動增添新的活動。（張茂雄攝）

全台灣香火最盛的大甲鎮瀾宮媽祖，在董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等2千多名信徒，與澎湖300多艘漁船接駕之下，9日下午搭乘台華輪緩緩駛進馬公港，完成400多年來的首度創舉，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等地方人士紛紛在馬公港碼頭恭迎媽祖聖駕，這難得的台澎媽祖信仰交流，也讓澎湖未來冬季觀光活動增添新的活動。

大甲媽聖駕9日凌晨1時許自鎮瀾宮起駕前往高雄的台華輪碼頭，負責帶隊的顏清標表示，他原本擔心因為天候的關係，此趟跨越黑水溝的5小時航程，會十分顛頗難行，但海神媽祖的神威顯赫，保佑大家順風順水，給了一個好天氣，這趟旅程不僅沒聽說有人暈船，還比原先預期快了一些時間。

大甲鎮瀾宮也是許多澎湖在地廟宇長年交流的據點，未來大家往來密切交情密切之後，希望成為一件深具開創性的宗教交流活動。（張茂雄攝）

賴峰偉表示，每年大甲鎮瀾宮媽祖出巡，都有百萬計信徒隨駕，遶境進香規模龐大，是全世界最盛大的宗教信仰活動之一，大甲鎮瀾宮也是許多澎湖在地廟宇長年交流的據點，未來大家往來密切、交情密切之後，希望成為一件深具開創性的宗教交流活動。

大甲媽搭乘台華輪，抵達澎湖西外海時，澎湖縣各界發動323艘漁船鳴炮相迎、恭迎聖駕海上巡安，祈求航行平安、漁獲滿載。（張茂雄攝）

大甲媽400年首次蒞澎遶境會香，活動有「海上巡安」、「島內賜福」、「好戲連台」「景點巡禮」等4大主軸，首先由大甲媽搭乘台華輪，抵達澎湖西外海時，澎湖縣各界發動323艘漁船鳴炮相迎、恭迎聖駕海上巡安，祈求航行平安、漁獲滿載。

大甲媽第一天將駐駕水仙宮，翌日前往各友宮廟會香後，預計傍晚進入馬公市區遶境踩街，主辦單位安排澎湖藝文陣頭遊街熱鬧，炫彩奪目煙火秀後，第二天駐駕澎湖天后宮。

活動進行時，澎湖當地將讓「武術獅陣、八音隊、踏涼傘與車鼓陣」輪番上陣表演，活動中也將結合澎湖相關民俗特色「乞龜儀式」，為蒞澎交流的信徒感受最傳統、道地的澎湖風情。