由於終端需求疲軟，金屬機殼廠可成（2474）11月營收以22.5億元寫下最近五個月低點，月減19.1％，年減17.6％，儘管需求前景不明，可成重申多角化布局的轉型策略。

可成正處於轉型陣痛期，又遭逢高通膨、俄烏戰爭等大環境變數，導致今年前11月營收大減逾3成，不過在業外匯兌收益挹注之下，可成今年前三季每股稅後純益仍繳出14.7元的財報成績單，而且截至今年第三季底為止，可成的帳上現金仍達1,069億元，有對抗景氣低潮的能耐，市場預期，可成明年度的盈餘分配仍值得期待。

針對11月營收，可成表示，11月營收較10月減少，主要歸因於市場終端需求疲軟。高通膨、貨幣緊縮以及全球景氣惡化，也導致營收年同比下滑，面臨市場供需反轉，前景不明，各產業展望益趨保守，可成持續多角化布局，提升中高階產品佔比，加強成本管控，以穩定獲利為現階段目標。

可成強調，來自新業務/新產品/新客戶的貢獻，亦可望逐漸產生實質效益，公司將密切關注整體大環境變化，審慎管理並動態調整庫存水位，並持續研發新產品與先進技術；追求內部有機成長的同時，亦將運用集團累積多年的龐大資源，加速新領域的多元發展。

根據可成統計，11月集團合併營收為22.5億元，較10月27.83億元，月減19.1％，也較去年同期衰退17.6％，為今年7月以來營收低點，為連續第二個月年、月雙減，累計可成今年前11月集團合併營收為262.02億元，較去年同期384.62億元，年減31.9％。