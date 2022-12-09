衛福部9日表示，依據國民年金保險精算結果，基金餘額不足以支付未來20年保險給付，因此2023年起保險費率從9.5％調升到10％，而月投保金額也提高為19,761元，一般被保險人每月增加保費144元。

國民年金保險考量財務穩定、符合世代公平原則，依法規定保險費率在實施第1年為6.5％、第3年調高0.5％，以後每2年調高0.5％至上限12％，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不調高。

根據今年精算結果（第7次），精算評價日（去年10月1日）的基金餘額僅4,656億元，不足以支付未來20年保險給付9,593億元，因此保險費率從名年1月1日依法調整為10％。

衛福部說明，國保月投保金額自2015年就維持為18,282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即應依該成長率調整；而2014年10月到2022年9月的CPI累計成長率為8.09％，因此明年月投保金額調整為19,761元。

衛福部表示，國保費率調整為10％（原為9.5％）、月投保金額調整為19,761元（原為18,282元）後，國保每人每月的全額保險費將增加239元。一般被保險人政府補助40％保險費，而針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％，對於低收入戶及重度身心障礙者更是全額補助，因此不受保費調整影響。

社會保險司強調，民眾負擔雖然增加，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。例如年滿65歲的張先生有10年國保年資，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4,960元，月投保金額調高後，可領取5,056元，每月增加96元；如其係領取B式老年年金給付者，原可領取2,377元，調整後增為2,569元，每月增加192元。

根據統計，國保被保險人數約286萬餘人，受影響人數約271萬人，國保基金每年約可增加24億元之保費收入。衛福部表示，明年「1-2月」份保費繳款單將於明年3月底前寄發，被保險人只要於在4月底前繳納即可。

另外，衛福部提醒，針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，以減輕民眾保險費負擔，並保障其領取保險給付之權益。因此，被保險人若有無力繳納保險費的情形，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保險費補助比率。