悠遊卡公司9日董事會決議，通過申請辦理股票登錄興櫃案，將成為儲值卡（原電子票證）公司中第一家，未來不但可以買造型悠遊卡、實體悠遊卡，也可以買進悠遊卡公司股票。

悠遊卡公司指出，今年6月24日依法辦理公開發行後，董事會即啟動上市櫃評估規劃並決議推動，為公司營運發展規模、吸引優秀人才並強化公司競爭力，以達永續經營理念，悠遊卡公司擬於書件齊備後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃股票櫃檯買賣。

悠遊卡公司指出，目前有3個獲利引擎，包括交通與小額消費的清分服務手續費、卡片銷售、數據產品。

悠遊卡投資控股公司暨悠遊卡公司董事長陳亭如指出，推動興櫃主要因為今年5～6月準備公開發行，有民股董事提出問題，對悠遊卡公司在資本市場的下一步規劃，年中就成立推動小組，以年底登錄興櫃為目標，目前已經準備就緒，董事會通過後就會盡速送件申請，預計年底前可舉辦興櫃前法說會，有機會成為明年第一檔興櫃新兵。

此次興櫃主辦輔導推薦券商是台新證券，會計師事務所則是資誠。

另一方面，悠遊卡公司因10年前成立母公司悠遊卡投資控股公司（投控），原始股東將股票都轉換為投控股票，但因登錄興櫃的主體是子公司悠遊卡公司，經研究公司法及相關規定後，決定由投控辦理減資40％，依股東持股比例退還股東悠遊卡公司的股票作為減資的對價。

悠遊卡投控的股本自原本的10.4億元降至6.66億元，悠遊卡公司股本仍維持7億元，悠遊卡公司的股東結構由原本100％由投控持股，變更為投控持有60％、原始股東依比例持有40％，不過股東結構並無變動、股東權益維持不變。

悠遊卡公司目前有21席董事、5席獨立董事，也已成立審計委員會，員工人數共290人，後續是否會有釋股或董事席次的調整，留待下一任市府決定。