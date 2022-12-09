喬山2020年3月13日收購日本富士醫療器（Fujiiryoki）公司60％股權，營運至今，富士醫療器持續成長，每年穩定貢獻集團營收及利潤。喬山9日宣布與日本朝日集團達成協議，為進一步加速富士醫療器的按摩椅成長，朝日集團願意出讓手中剩餘40％股權予喬山，使日本富士醫療器成為喬山旗下100％持股子公司。

喬山在全球市場品牌與行銷的專長與集團垂直整合的優勢，將日本富士醫療器品牌加速推向國際，並進一步提升富士醫療器的獲利。

據業界估算，健身器材全球市場規模約55億美元，而按摩椅市場亦有51億美元。從全球市場發展趨勢來看，按摩器材產業穩定增長，且目前歐美市場滲透率仍低，極具市場發展潛力。

近期喬山已成功將商用按摩椅銷售至歐洲大型連鎖健身房，協助健身房客戶增加服務項目及提升高級會員卡的銷售比重；另一方面，喬山也達成健身器材及按摩椅共同銷售的目標，塑造與客戶共存共榮的雙贏局面。

喬山集團正朝「全方位健康生活產業」拓展，除富士醫療器的按摩椅外，也將進一步發展其健康照護產品，如助聽器、電動代步車及整水器等。喬山藉由日本品質與研發實力，加上內部垂直整合的製造能力，再透過集團的行銷、通路優勢，往國際市場推進。

整體而言，喬山能夠握有100％日本富士醫療器股權，對於營運上，無異是如虎添翼，使喬山的健康事業版圖，更向前邁進了一大步。