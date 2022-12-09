根據內政部月報最新統計，國內戶量人口數量再創新低，今年10月平均每戶家庭人口為2.56人，現在每戶人口數量越來越精簡，也導致小宅產品興起，受限高房價的購屋壓力，現代人轉向更精緻但坪數更小的產品。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，戶量人數從2009年跌破每戶三人後，趨勢一路走跌，反應長期家庭型態的組成改變，小家庭、頂客族、單身戶成為主要的家戶組成，而開發商也因應長期的人口改變，加上房價的購屋壓力，開發商推出更多的兩房產品，也順利吸引到市場上的買方目光。

統計顯示，今年10月全國平均家戶人數為2.56人，六都家戶人口最精簡的是台北市的2.35人，其次為高雄市的2.4人，新北市的2.44人，桃園市的2.6人，台中市2.72人，台南市2.59人，似乎房價越高的區域加上都會化越高的城市，人口數量越為精簡。

由於家庭組成產品明顯變化，建商推案也迎合市場需求，信義房屋統計實價成交案例，今年5年內的新屋市場實價揭露，2房產品佔比已經超越3房，全台2房成交佔比達30.5％，超越3房的28.7％，六都除了台南市以外，2房比例都已經超過3房。

人口結構的改變，也對住宅空間規劃產生明顯影響，曾敬德指出，都會區新的住宅趨勢，已經從三房世代進化為兩房世代，開發商除了盡量壓縮室內空間，讓三房與兩房的坪數更為精簡外，兩房的空間配置上也有一些變化，包括可能出現兩大房的產品，或者配置更衣室，或兩房但是配置兩套衛浴避免干擾等設計，除了雙北市已經兩房當道外，外縣市近年出現一波房價大漲，北部開發商也複製小宅經驗，往雙北以外地區的地方推案。