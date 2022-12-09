囝仔菖提出入獄時洪政軍寄來的道歉信，說明當初並非自己黑吃黑。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

日前PTT網友以「冒死再爆蔡英文英系學甲88槍黑幕」發文爆料學甲槍擊案黑幕，提及涉案的就是綽號「紅龜仔」的洪政軍，同時吹捧他重義氣與信用，遭剁掌的「囝子菖」劉子賢8月甫刑滿出獄，斥爆料文「胡說八道」，強調當年阻止洪男1件擄人勒贖，遭對方怨恨擋財路，被設局受困卻不願屈服，才遭剁掌。

38歲劉子賢是2014年9月新化斷掌案的被害主角，慘遭洪政軍率眾設局將他擒住，剁去雙掌丟包醫院。他痊癒後因涉槍砲案入獄服刑。

劉男無法忍受道上稱他因「黑吃黑」才慘遭報復，入獄時一度想不開，兩度投書媒體找公道，今年8月4日刑滿出獄，多次捐助物資給弱勢團體，試圖改變年輕時的殺戾形象。

近日因發生學甲槍擊案，劉男與洪男當年的剁掌恩怨再浮出檯面，網路爆料文稱洪男是「重義氣、重信用出名的」更稱當年全因劉男拿著洪政軍的名氣與票四處借錢，將洪的名譽搞臭，才出來押人剁掌。

劉男看到網路吹捧洪男的文章十分火大，對網友描扭曲剁掌原因直斥「胡說八道」，強調當年洪政軍涉及綁架某酒店女經理，索討300萬元，他出面斡旋將人救回，卻因擋人財路，埋下對方日後尋仇的導火線。劉男入獄後一度告發這件擄人案，但因關鍵被害人不願出面，全案因證據不足不起訴。

劉男提出入獄時收到洪男寄來的道歉信，強調當年原本跟洪政軍交好，但因「洪要擄的是女生，無法相挺」，後來在中秋節前被設局，他獨自帶著一盒月餅赴約，竟被洪男一群人壓在地上毆打。

被壓制在地的劉男不肯屈服回稱「要把我打死可以，把我父母孝順好」，隨即被剁去雙掌、丟包醫院，雙掌被丟入大海，成為驚動社會的矚目案件。

雖然洪男曾在他服刑時寫信道歉，劉男出獄至今仍耿耿於懷。怒稱「網路竟把這人說的有多好，實在看了很杜爛（生氣）」。

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