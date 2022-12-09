基隆市安樂區今年6月一名解姓男子在咖啡廳見女子秀色可餐，竟尾隨女子伸出鹹豬手襲臀，經被害女子報警，基隆地方法院日前宣判，將解男依犯性騷擾防治法處拘役20天，可易科罰金。

依基隆地檢署的起訴書記載，今年6月17日下午，解男在基隆市安樂區某處的咖啡店使用電腦時，看到受害女性面容姣好、秀色可餐，就尾隨該名女性離開咖啡店。

受害女性行經某社區前走道時，解男一時情難自己，便以迅雷不及掩耳之勢，伸出鹹豬手往受害女性的右側臀部觸摸了2秒鐘，性騷擾得逞。受害女性不堪受辱，便報警將解男逮捕。

基隆市警方在偵訊後，將全案移送基隆地檢署偵辦。解男在警方詢問及地檢署對於犯行均坦承不諱，而且也與受害人指稱的情節相符。警方也調閱了事發現場的監視器錄影畫面，便在今年10月23日，將解男依涉犯《性騷擾防治法》起訴。

基隆地方法院在經過審理後，12月2日針對此案宣判，認定解男犯《性騷擾防治法》第25條第1項的性騷擾罪，但考量解男沒有前科，且犯後坦承犯行，雖然因為原告無調解意願，所以未能與原告商談賠償事宜。法官認為解男犯後態度非劣，處拘役20日，可易科罰金。

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