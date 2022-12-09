新北市美術館明年完工，2022鶯歌藝術季今年底將在鶯歌陶博館登場，文化局本次邀請藝術家Yannick Dauby、蔡宛璇、許雁婷、楊雨樵共同創作《聲紋》，將三鶯的地方特色轉化為藝術形式，該作品將搶先在12月17日上線，讓民眾用聲音感受三鶯文化。

文化局指出，新北市美術館主體工程尚未完工，因此鶯歌藝術季12月17日仍在陶博館登場，此次委託藝術家創作的《聲紋》，為新美館長期設置的公共藝術計畫，該作品透過田野紀錄或虛構等敘事手法，轉譯成一系列有導覽性質的聲音作品，並在新美館實體館舍落成前，同步在新美館官網及2022鶯歌藝術季線上開放體驗。

文化局表示，聲紋作品引領民眾透過移動和聆聽，探索三鶯地區、大漢溪流域的歷史人文、產業變遷、生態現象和族群語言等多元面向，新美館籌備期間持續透過不同空間、形式計畫，聲紋將先行推出網路版，音檔內容收錄了三角湧河畔聲景、鶯歌傳統產業的場景殘音、地方耆老口述紀錄、南靖部落族群與歌謠，以及台灣第一章張商業黑膠唱片僅存的客家八音等，希望藉此讓民眾認識未來的新美館。

此外，新北市美術館也在鶯歌藝術季期間策畫「ARTGOGO 藝術行動巴士-數位號」、「聆聽漫遊：藝術創作體驗」等一系列活動，邀請回看工作室、許雁婷、謝佑承、王懷遠、姚仲涵等，讓藝術家帶領民眾動手操作、聆聽體驗或創作分享，展開其創作進程中，對聲、光的運用及思考，參與者可透過親身體驗，認識當代藝術科技運用的媒介，開啟感官鏈結與藝術想像。