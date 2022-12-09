敏實科技大學餐飲管理系參加2022元培健康盃餐飲競賽，在全台大專校院科系眾多學生參加中，榮獲2金2銀的好成績。本次參賽由餐飲系教師曹瑞朋精心指導學生，選用在地天然食材，透過菜色變化，結合健康餐飲目標，創造出令人食指大動的健康美食成果，最終由4名學生包辦前菜展示、主菜展示金銀牌。

自2021年起舉辦的元培健康盃餐飲競賽，以當地當令食材、食物原態入菜、低碳飲食、全食料理為精神，以現場展示方式競賽，並邀請多名大專校院及高中職餐飲科系老師擔任評審。今年一共41支參賽隊伍競爭，分別來自新竹、桃園、南投、台南以及高雄，角逐菜餚類展示、烘焙類展示、藝術類展示等獎項。

此次競賽由曹瑞朋帶隊指導學生，獲得2金2銀的好成績，由林小麗與邱春玉在前菜展示分獲金銀牌、彭聖智與曾宇揚在主菜展示分獲金銀牌。金牌選手林小麗說明，前菜展示注重食材與器皿，並利用新鮮食材創作，感謝曹瑞朋精心指導，事前練習時經過多次的調整，最終獲得好成績，將會持續精進料理功力。

另一名金牌選手彭聖智解說自己的參賽作品，在主菜展示部分，以紫屬芋泥為主題，創作出清爽可口又健康的主菜，色香味形兼具獲得裁判青睞，讓他深感榮幸。

敏實科技大學餐飲系主任徐雯珊表示，健康飲食為當今趨勢，學生從競賽主題中，利用巧思設計美味可口菜色，未來更有機會造福重視健康的饕客。校長曾信超表示，學生在扎實的學習與訓練中，掌握以健康為主題的創新與創意，投入熱情，技藝精湛出類拔萃，這就是敏實科大希望培養的餐飲專才。