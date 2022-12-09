衛福部社保司今宣布，明年元旦起調整國民年金費率，由現行的9.5％調高至10％，另月投保金額則從1萬8282元調高為1萬9761元，預計有271萬人受影響。（衛福部提供／林周義台北傳真）

衛福部社保司今宣布，明年元旦起調整國民年金費率，由現行的9.5％調高至10％，另月投保金額則從1萬8282元調高為1萬9761元，預計有271萬人受影響，每月多出72～144元支出，國保每年則可增加24億元保費收入，而低收入戶、極重度身心障礙者仍由政府全額補助，不受此次調整的影響。

社保司長商東福表示，《國民年金法》第10條規定，保險費率於施行第1年為6.5％，於第3年調高0.5％，以後每2年調高0.5％至上限12％，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

國保開辦迄今，已完成第7次精算作業，依據今年9月完成的精算結果，2021年10月1日的基金餘額為4656億元，不足以支付未來20年保險給付9593億元，因此社保司今宣布，保險費率將自明年1月1日依法調整為10％。

與此同時，社保司也宣布調高國保月投保金額，月投保金額自2015年迄今維持為1萬8282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5％時，即應調整。2014年10月～2022年9月的CPI累計成長率為8.09％，因此明年1月1日起，調整月投保金額為1萬9761元，雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。

以年滿65歲的張先生為例，有10年國保年資，在未調整月投保金額前，原可領取A式老年年金給付4960元，月投保金額調高後，可領取5056元，每月增加96元；若領取B式老年年金給付，原可領取2377元，調整後增為2569元，每月增加192元。

根據統計，今年年8月國保被保險人數共有286萬餘人，其中低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助保費。明年調整費率、月投保金額後，預估受應影響人數約271萬人，每年約可增加24億元之保費收入，將全數作為全體被保險人未來保險給付之用。

另外，國保費率調整為10％、月投保金額調整為1萬9761元後，國保每人每月的全額保險費將增加239元，但由於政府至少補助40％保險費，並針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％或100％。因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者，以及一般被保險人（自付30～60％），每人每月自付保險費將增加72元至144元。這些增加的保費，都將納入國保基金，以確保現在及未來的被保險人在老年或發生保險事故時，都能獲得基本生活保障。

商東福表示，國保保費調整後，明年1-2月保費繳款單將於3月底前寄發，被保險人只要於4月底前繳納即可。針對經濟弱勢者，國保制度已提供各項保險費補助及分期延期繳納保險費措施，被保險人若有無力繳納保險費的情形，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保險費補助比率。