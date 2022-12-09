電信數據分析領商現觀科技(6906)預計12月15日登錄興櫃，力拼成為繼Appier後台灣下一隻獨角獸，現觀科技為100%純軟體公司，毛利率逾8成，董事長邱大剛今(9)日表示，目前主要營收貢獻來自電信業，看好在5G帶動下，營收將會穩定成長，且是獲利成長幅度會高於營收的「獲利型成長」。此外，現觀科技也計畫明年7~8遞件申請上市櫃。

邱大剛表示，現觀集團目前經常性訂單佔營收約8成，電信業者是主要合作對象，海外營收比例超過8成，收費模式會隨著電信業者數據規模擴大進而增加收費，現觀科技客戶遍佈五大洲，包括世界第三大電信業者Bharti Airtel、中東最大電信業者Saudi Telecom Company(STC)、亞洲跨國電信巨擘SingTel等，但目前尚未進入大陸市場。

邱大剛表示，現觀科技其實符合美國那斯達克以及日本上市的資格，但會選中台灣，主要是基於各項考量，也看好台灣對於產業發展的友善，以及可以透過進入資本市場吸引到更多台灣優秀的人才，他表示，目前公司有7成人員具有研發背景，未來持續還有徵才計畫，會鎖定台灣許多優秀的人才，目前R&D支出占比高達4成。

展望未來，邱大剛表示，看好在全球5G滲透率穩定成長下，現觀科技營收會穩定成長，且因為是高毛利軟體結構，故獲利成長會優於營收成長。現觀科技在營收結構上，通常下半年會大於上半年，第四季通常會是全年高峰。

現觀集團成立於2001年，以台灣為營運中心，是全球第一家具備處理24小時全時、全國行動網路覆蓋範圍以及橫跨多種通訊技術(2G、3G、4G和5G)資料的無線通訊純軟體公司；並以全球唯一支援並應用O-RAN軟體領域服務(Open Radio Access Network，開放架構網路)，打造實際銷售超過百萬美元、毛利率逾80%亮眼成績單。

現觀科技透過自主研發的CovMo行動網路優化定位平台與Mobility Intelligence行動智慧平台，根據超過10億支手機的國際海量電信數據與「業界第一」的精準定位技術，協助全球電信業者優化其網路與服務品質，並基於深度學習技術分析手機用戶行為，以作數位廣告投放與市場研究，協助電信業者將數據變現，搶佔數位廣告的龐大市場。根據eMarketer預測資料顯示，至2026年全球整體數位行銷支出將達到8,761億美元，CAGR高達11%；顯見現觀科技瞄準的龐大商機市場，深具發展潛力。

現觀科技2021年全年財報合併營收為2.84億元，年增加15.9%、累計稅後淨利為0.43億元，年增加35.7%、每股稅後淨利為1.52元。今年上半年合併營收達1.71億元，年增加111.0%、累計稅後淨利為0.82億元，年增加379.61%、累計每股淨利2.89元。

法人認為，現觀科技挾全球領先的獨家AI大數據分析與業界最高定位精準度的技術優勢，聚焦5G和AI的創新應用，可望為其帶來龐大商機。更重要的是已深入全球市場，將有機會繼Appier成為台灣下一隻AI獨角獸。