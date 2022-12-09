鼎炫-KY(8499)11月合併營收1.57億元，月增6.70％，年減31.02％；累計前11月合併營收為21.61億元，年減9.51％。鼎炫-KY表示，11月營收較上月成長，主要EMI材料、衡器兩大業務出貨表現增溫，雖然短期兩大事業仍持續受客戶庫存調整策略影響，訂單拉貨需求略有下降，但鼎炫-KY持續推出智能衡器新品，積極拓展大陸與歐、美地區接單表現；EMI材料業務亦擴大與既有客戶業務合作，提高單一電子裝置材料使用量。

鼎炫-KY指出，觀察全球NB、平板主要國際品牌大廠與相關供應鏈仍積極進行庫存去化，有望於明年第2季整體庫存水位趨近健康水準，由於鼎炫-KY旗下EMI材料業務客戶群涵蓋國際美系知名品牌、全球主要系統廠及PCB廠等，目前積極拓展多元材料應用領域，預期EMI材料今年第4季順利落底，並自明年起逐步回升。

EMI材料事業除已成立聚赫新材子公司進行5G新材料研發中心與台灣銷售分公司，並進一步規畫新設立產品模切生產基地，打造材料業務全球化生產基地佈局，以就近滿足客戶需求。