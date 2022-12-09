台南市議長選舉引爆民進黨「茶壼裡的風暴」，獲議會民進黨團推舉角逐議長的邱莉莉9日指出，此次議長選舉鬧得沸沸揚揚，她也被潑髒水，因此不會找現任無黨籍議長郭信良協商，除將交由負責督導的市長黃偉哲定奪外，也要對提供照片者、網友提告。她還宣布，如果當選，將只當1屆議長。

邱莉莉表示，她已經2度到中正派出所報案，針對在PTT等網站發文的網友，毫無證據的抹黑，指她200萬、300萬的前金後謝買票，甚至指控她是黑金掛勾報案；邱反問「請問我是黑道嗎」？她只是與朋友及黨員餐敘，就因為要選舉就被說是在密謀，還1張照片講了2個月，等一下將與律師討論，針對提供照片者（已掌握證據）、網友，提告加重誹謗、妨害名譽和公然侮辱等罪。

邱莉莉說，如果當選議長只當1屆，之後會將機會交棒給新生代。此次台南市議長改選，引起社會很大的矚目，民進黨基層支持者已要求對於跑票者，除最高的黨紀開除黨籍外，也會在1年後發動罷免；她相信不至於走到這個地步，民進黨是「理念相同逗陣相行、清廉勤政愛鄉土」，這是民進黨一貫作風，如果連參加民進黨基本的初衷都沒有了，只為了自己的政治個人私利，政黨就要檢討。

邱莉莉還指出，她會先努力與各黨派及不同聲音的黨員同志溝通後，這幾天再將結果報請督導黃偉哲處理。

至於是否會與郭信良協調？邱莉莉也強調，她私下不會與郭議長協調，將交給督導黃市長定奪。此次議長選舉，引發社會沸沸揚揚的負面新聞，她個人會採取進一步的法律行動，「一再被潑髒水若不說話，就會被當成是髒水」，應該適可而止；會期間只是晚上和議員同事吃消夜就被無限上綱，被黨員質疑吃飯聊什麼？太離譜了，「說要團結的人，卻大大傷害黨內團結」。

邱莉莉表示，身為執政黨，大家都拿著民進黨的推薦書當選議員，人民認為民進黨有政黨的約束力，可以對公職人員在服務項目或政治領域有所約束；民進黨團可以容許不同的反對聲音，但最後結果應該少數服從多數，多數也會尊重少數；如果沒有遵守黨團決議，毫無懸念將要求黨中央開除黨籍。