中國外交部發言人毛寧9日主持例行記者會。澎湃新聞提問指首屆中國—阿拉伯國家峰會召開前夕，「世界超市」義烏和沙烏地完成了首單跨境人民幣支付業務。毛寧回應表示，「我也注意到這個好消息。」人民幣跨境支付的運用對促進中阿貿易往來發揮了重要作用，這也是中國與阿拉伯國家貿易投資便利化的一個生動縮影。

毛寧介紹稱，過去十年，中阿經貿合作不斷邁上新台階，中國目前是阿拉伯國家的最大交易夥伴，2021年中國對阿拉伯國家直接投資存量達到230億美元，比10年前增長了2.6倍，中阿貿易額達到3303億美元，比10年前增長了1.5倍。今年前三季中阿貿易額達到3192.95億美元，接近去年的全年水準，同比增長了35.28％。

毛寧指出，習近平主席此次訪問沙烏地時表示，中方願同沙方提升貿易、投資、金融合作水準，拓展電子商務、數位經濟等領域合作。相信此次訪問將推動中沙合作進一步走深、走實，實現更高品質、更深層次的互利共贏。