警方查扣到手機22支、銀行金融卡19張、銀行存簿20本及預付卡1張等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北報導)

刑事局偵查第一大隊接獲民眾報案，指詐欺集團宣稱可代操股票獲得高報酬，誘騙他加入「宏達資本」投資平台，他陸續匯款1700萬元投資後，卻發現無法出金，這才驚覺遭到詐騙。刑事局遂與高雄市刑事警察大隊共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。

警方調查，詐團甚至偽造在某五星級飯店舉辦「年終尾牙頒獎盛宴」的邀請函，企圖營造集團獲利的假象，但邀請函上竟打成「寧中」的錯別字，並在群組中的負責人網頁，以隨意抓取的美女圖掩蓋身分，以「明天會更好」為標題猛灌群組被害人迷湯。

警方循線追查鎖定以陳姓男子為首的洗錢集團，由陳嫌等3名集團幹部招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等20餘人，負責收購人頭帳戶、提領被害人款項等，車手多以交易USDT(泰達幣)虛擬貨幣方式，並創造對話紀錄營造有虛擬貨幣買、賣假象，企圖規避詐欺洗錢行為。

專案小組將陳嫌等25人拘提到案，查扣到手機22支、銀行金融卡19張、銀行存簿20本及預付卡1張等贓證物，全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦。