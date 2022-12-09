台積電赴美國設廠、大陸禁百家台灣水產輸入，國民黨立委賴士葆大嘆蔡政府只會抗中保台、側翼大內宣，但民間投資人比蔡政府看得更深遠，而最受苦的是基層農漁民。

賴士葆在臉書發文指出，台積電將最先進的3奈米製程帶到美國，投資1.22兆滿足美國供應鏈的需求，12月7日拜登在開幕典禮上開心的宣布美國製造業回歸，美國將重回製造業的龍頭。這邊歡欣鼓舞，產業界很多憂心核心技術外移恐有掏空台灣之虞，經濟部對於護國神山赴美設廠，樂觀的表示有助台美關係的發展，如果真的是利多，為何當天台積電的股價卻不漲？這就是投資人比蔡政府看得更深遠。

賴士葆指出，政商雲集歡欣鼓舞在美國慶賀台積電的設廠移機典禮，台灣這邊卻傳出百多件水產禁止銷陸，午仔魚68％銷陸影響最大。裴洛西訪台之際，台灣食品就有百家被禁止進口大陸，商家被要求要完成企業註冊更新登記，儘管後來完成補正手續，惟都沒有下文，事情就是回不去了，兩岸關係惡化，過去的官方溝通平台停滯，現在農委會、衛福部根本束手無策。陸委會要求陸方給個合理說法，農漁產品被禁止銷往大陸，當發生原因源自政治性的封殺，勢是在買方市場，說不買就不買，根本不需要理由。

賴士葆說，蔡政府能做的就是繼續抗中保台，呼籲大家吃愛國鳳梨，愛台灣班班吃石斑，然後側翼網軍大內宣農漁產品不銷中國大陸自己來。然而當貨出不去，苦的是這些基層農漁民。