高雄市政府消防局分析去年火災統計資料，發現電氣因素占建築物起火原因的33％，換句話說，平均每10件建築火災，就有3至4件都是電氣因素所造成，因此未更換電線、錯誤使用延長線及插座簧片劣化等，都可能是釀災的因素。有企業設計並捐贈70組「宅電防護員」安全裝置，透過不同燈號的顯示，提醒屋主插座、電線迴路火災風險高低。

隨著環境的變遷，火災發生的原因越來越複雜，根據內政部消防署去年全國住宅火災起火原因統計中發現，電氣因素占36.09％，為第一名；高雄市政府消防局也分析去年火災統計資料，電氣因素占建築物起火原因33％。

會造成電氣火災的原因非常多，可能是老舊住宅未更換電線、錯誤使用延長線及插座簧片劣化等，都是釀災的因素之一。特別是時序漸冷，使用電暖器等設備，易使用電量大增，此時若有電線迴路、插座設備老舊等問題，更易增加火災的風險。

有鑑於此，孕龍科技股份有限公司藉由防災技術研發，設計「宅電防護員」安全裝置，透過該裝置綠、橘、紅色不同燈號的顯示，提醒屋主插座、電線迴路火災風險高低，並在9日於高雄市政府消防局，捐贈該70組於高雄市政府消防局，以供居家消防宣導訪視等場合使用。

高雄市政府消防局局長王志平表示，期望這款裝置除能減少消防員因為火警疲於奔命外，更重要的是，能確實降低電氣火災的意外發生。也提醒市民朋友，平時要養成用電安全的習慣，同時要留意家中長輩、小朋友使用電器的狀況，別讓小問題變成火災的大風險。