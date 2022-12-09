美國眾議院通過2023年度《國防授權法案》，包括未來5年合共向台灣提供100億美元軍事援助。對此，中國外交部發言人毛寧表示，中方堅決反對美國借國防授權法案，夾帶通過涉華消極內容，將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

毛寧重申，台灣問題純屬中國內政，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打台灣牌，搞以台制華，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。

美國《國防授權法案》提出協助加強台灣防衛能力，明年起每年向台灣提供20億美元軍事援助，並加快對台軍售程序；9月獲參議院外交事務委員會通過的《台灣政策法案》部份條文亦獲得納入，包括在提供軍備上，給予台灣「主要非北約盟友」的待遇，可優先獲得美國超額防衛物資。法案總額合共8580億美元，眾議院以350票贊成、80票反對通過，參議院預計下周審議表決，若獲得通過，將送交總統拜登簽署生效。