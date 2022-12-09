水源頭不鏽鋼沖孔網蓋可過濾大於孔洞的垃圾。（水利局提供）

新北市三峽三面環山，因豐富的山林景致與特殊地形，造就三峽成為登山踏青的熱門景點，但也因為地勢較高的關係，部分區域仍無自來水管鋪設，使得當地的居民只能引用溪水作為日常用水，十分不便。了解決當地的用水需求，新北市政府水利局補助三峽區公所888萬經費，在安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里設置簡易自來水設備，解決長期用水不便的問題。

此次水利局補助的地區都屬於自來水管線無法到達的地區，居民只能自行尋找水源引水，除了水源不穩定之外，若遇夏季枯水期降雨不足導致河溪乾涸，往往比自來水地區更早面臨缺水問題。

為了解決當地居民民生用水的需求，新北市水利局補助三峽區公所888萬元，在安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里一帶建置自來水系統改善工程，讓當地民眾儲備用水，以因應降雨不足造成的缺水情況。

水利局長宋德仁表示，包含三峽安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里在內，還有新店、三芝，雙溪，瑞芳，石碇等高地區，今年共有26案簡易自來水工程持續進行，因新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的佈建，希望能使不同環境下生活的市民都能在民生用水方面得到相應的照顧。