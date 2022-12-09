連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2022年11月自結合併營收3.5億元，月減0.64％、年增達12.25％，創同期新高。前11月合併營收33.17億元、年增達30.08％，續創同期次高。在旺季尾牙、團圓宴及外帶年菜帶動下，餐飲需求熱度續看升，集團將致力衝刺達成全年目標。

隨著邊境解封、入境「0+7」免居隔、戶外口罩令鬆綁等措施陸續上路，餐飲及觀光旅遊業營運終見復甦景象。由於明年春節較早，且連2年受疫情影響的企業尾牙活動今年詢問度高、提前下訂意願大，需求相當具爆發力，漢來美食看好今年尾牙春酒商機。

漢來美食表示，觀察高雄2館宴會廳接訂尾牙春酒狀況，目前合計共接單8000桌，較前2年增加達一倍。而「漢來海港」自助餐今年尾牙春酒接訂狀況亦佳，目前預估應可達逾5萬客，較去年成長達逾5成。

漢來美食指出，旗下門市11月搭配百貨周年慶檔期及雙11效應，餐飲內用及電商營收表現亮眼。而「來美食」APP推出限時限量搶券活動獲廣大迴響，目前已累計近17萬會員，12月對此加碼推出「年末打牙祭-筆筆消費抽優惠」活動，吸引粉絲群來店用餐消費。

自聖誕節、跨年至年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴，漢來美食旗下品牌餐廳訂位情形熱絡，春節連假期間皆已陸續滿位。同時也強勢推出2023「鴻兔大展」外帶年菜及年節禮盒，各品牌以連串活動全力滿足顧客對享用美食期待。

此外，漢來美食致力打造安穩工作、安心職場、安全勞動的「3安」工作職場，12月獲國際驗證機構台灣檢驗科技（SGS）專業稽核團隊審查通過「ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統標準」驗證，成為全台首家獲得SGS驗證的國內大型餐飲集團。