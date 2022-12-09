群益金融集團9日舉辦「2023年上半年投資展望線上說明會」，群益投顧預估，2023年台股指數低點落在12,500～13,000點，科技產業庫存調整為主要變數，高點則落在第四季，指數約17,000～17,500點，「股神」巴菲特加持台積電、被動式買盤強弱為關鍵。

群益投顧董事長蔡明彥指出，2023年指數低點預估力守疫情低點與2023年低點的上升趨勢線位置，約莫是12,500～13,000點間，期間可能呈現多重反覆震盪格局，而受景氣衰退疑慮影響，明年首季可能還有一波低點，直言「10月這波沒搶到的投資人可好好留意」，至於高點則有望落在第四季，上看17,000～17,500點。

群益投顧預估，台股指數低點有「六大變數」，包括美國利率政策、消費者物價指數（CPI）與經濟衰退、供應鏈與原物料調整、地緣政治風險、大陸變數，及國安基金護盤政策，預期指數走勢將會出現多重反覆震盪格局，低點將力守疫情低點與2022年指數低點的上升趨勢線。

高點部分，則考量費半指數2022年下跌2千點後反彈，全球半導體ETF推升費半指數與台積電股價帶動指數向上，多數半導體廠商預估2023年上半年庫存問題調整完成，加上半導體先進製程的HPC、AI、車用晶片需求擴大，及巴菲特旗下波克夏公司持續加碼台積電ADR，使指數高點遙指「萬七」。

蔡明彥預估，在升息趨勢下，預估2023年上市過公司整體獲利仍將出現雙位數衰退，惟網通、車用相關仍有機會逆勢成長，而金融類股經歷今年的衰退後，明年也預估會有微幅的成長。

選股方面，群益投顧2023年看好「五大族群」，包括先進製程技術與高效能運算（HPC）商機，電動車充電樁代工商機、國際大廠擴充伺服器規模、低軌衛星與網通建設，及疫後需求復甦等。