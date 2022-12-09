嘉義市國民運動中心體育績優獎學金頒獎典禮，市長黃敏惠、副市長陳淑慧與得獎選手合照。（廖素慧攝）

嘉義市國民運動中心委由堤姆股份有限公司營運，廠商9日舉辦2022年體育績優獎學金頒獎典禮，市府表示，國民運動中心5年來頒獎給逾500名優秀選手，公私協力培植體育人才。市長黃敏惠也特別到場勉勵孩子們持續在運動賽場上發光發熱。

副市長陳淑慧表示，恭喜今年112名體育選手及21個體育團隊獲獎，感謝堤姆股份有限公司與市府共同提升嘉義市運動風氣，提供獎學金鼓勵選手精進運動知能，證明當初市府積極向中央爭取興建國民運動中心是正確的。

國民運動中心於2018年4月1日營運，同時提供體育績優獎學金，鼓勵嘉義市各級學校運動選手申請，今年是第5次頒獎典禮，累計獲獎人數超過500人，今年申請件數149件是5年來最多，經審核後，個人獎有112名，團體獎全部獲獎。

市府教育處表示，為落實運動生活化、普及化，提升市民的健康體能與生活品質，減少醫療支出，市府東、西區各規畫1座運動館。

市府教育處表示，西區全民運動館納入10大旗艦計畫中，在劉厝大富路、大賢路、大利街及大富東街約3公頃的文教機關用地興建，包括50米室內溫水游泳池、瑜珈韻律教室、全齡體能訓練場、羽球場、桌球教室、多功能教室及營業空間等，預計2025年完工。

市府教育處指出，2021年向中央爭取興建西區全民運動館，獲體育署核定經費3億5132萬3663元，中央僅補助2億元，其餘經費地方自籌，由於營建物價持續飆漲，爭取中央增加補助經費未果，市府已自籌追加預算到5.9億元