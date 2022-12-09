投訴人表示，在報案過程中，警方不斷向她強調「錢拿不回來」這件事。（記者翻攝畫面）

新北市中和一名林姓女子，上月遭到詐騙集團假冒友人Line帳號博取信任，騙得12萬元。林女事後發現遭騙，前往派出所報案，沒想到一走進派出所，警方先問她有什麼事，待林女說明遭到詐騙後，警方竟然冷漠回應「不用急，急也沒用，錢應該被領走了。」

林女表示，上月28日當天上午10時許，她接獲一通自稱是自己的李姓友人的來電，並佯稱因為手機合約到了，所以換了電話號碼，因對方接通後直呼林女改名前的舊名，因此讓林女誤信對方就是自己的朋友李女。

隔天上午對方嘗試用Line打電話給林女，但林女沒有接聽。後來林女以Line的訊息回覆，對方開頭便說有事要拜託林女幫忙，但因對方說話聲音有異，讓林女一度懷疑對方身份，但對方說是因為出去玩之後重感冒，所以才會說話鼻音很重，以此取信林女。

隨後該名女子向林女表示，自己正在搭乘高鐵前往高雄，因為想投資買土地，但因急著出門，所以忘了帶印章、存摺跟錢，所以想跟林女先借12萬元。林女起初懷疑12萬怎可能足夠買地，且對方過去常喊沒錢，為何突然有錢能購買地投資？但對方則說現在的男友在節日都會包紅包，因此存了一點錢，而且這12萬元僅是訂金而已。

為了取得林女信任，該女子還表示當天稍晚就會將錢匯回給林女，讓林女因此誤信話術而遭騙，將12萬元匯給對方所指定的帳號。但到當天傍晚都不見對方將錢匯回，林女便用Line打給對方，卻無人接聽，因此她再撥打李女的舊帳號確認，才得知對方根本不是李女，驚覺自己遭到詐騙。

林女隨後趕緊到中和景安派出所報案，一進入派出所後，警員詢問林女何事，林女表示自己遭到詐騙，沒想到警員竟冷漠回應「不用急，急也沒用，錢應該被領走。」

做完筆錄之後，警員又問林女是否要提告，林女感到不解，若不提告何必親自到派出所報案？沒想到聽聞林女肯定的回應後，警員竟然又說相關程序最快也要半年，「錢肯定是沒有了！」讓林女質疑警方不斷強調這點，無疑是對被害者造成二次傷害。