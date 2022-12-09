台中新社第7公墓附近9日傳出棄屍案，30多歲林姓男子疑因陷入財務糾紛日前被4名熟識者毆打致死，並棄屍在新社第7公墓附近。檢方9日上午在殯儀館相驗，林男家屬也至台中殯儀館認屍，表示和林男幾乎沒有交集，也不清楚林男陷入什麼糾紛。

林男姊姊表示，林男與父親住在一起，但林男有自己的生活圈，平時獨來獨往，也較少和家人交流，只知道林男應是從事貨運相關工作，也不清楚林男有無陷入金錢糾紛，他們也是收到警方通知才得知林男過世的消息。

林男姊姊也說，林父前幾天接到討債的電話，對方稱林男欠錢不還、手機關機，找不到人，林父也沒有辦法，因為過去10幾年來也是反覆這樣，林男父母這10幾年為了林男也很辛苦，這次就不再去處理，「決定讓他（林男）自己處理」。

林父則表示，他與林男在生活中沒有什麼交集，林男的交友狀況他也不了解，但之前疑有買賣車輛相關的糾紛，對方曾找到家裡來，但詳細情況他也不清楚；他也知道林男已有大約3個禮拜沒有去工作。