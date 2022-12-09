根據路透社周五出具的最新調查，受訪經濟學家一致認為聯準會將在12月會議上升息50個基點，並預期美國經濟將在來年陷入短暫而輕微的衰退。

●利率預測

在之前的4次會議，聯準會都將聯邦基金利率調升75個基點，而這一份在12月2日至8日所做調查指出，所有84位受訪經濟學家都認為美國央行本月將把升息幅度略為縮小至50個基點，使基準利率升至4.25%～4.50%。

由於通膨率仍然遠高於央行設定的2%目標，經濟學家預期明年初聯準會至少還會再調升利率50個基點。

儘管經濟學家普遍預期聯邦基金利率可能在明年初升抵4.75%～5.00%到頂，與利率期貨市場的押注一致，但仍有三分之一的受訪者預期最終利率會升得更高。

TD Securities首席美國宏觀策略師Jan Groen表示，由於核心通膨可能居高不下，且勞動力市場仍然強勁，現在我們預期當前的緊縮周期將持續到2023年第二季，他個人預期聯邦基金利率將在明年5月升至介於5.25%～5.50%到頂。

●經濟預測

受訪經濟學家對2023年美國經濟陷入衰退的預測維持不變，仍然認為可能性為60%。

提供季度國內生產毛額（GDP）預測的經濟學家中，約6成預測美國在2023年某個時候將連續兩個季或更多季度出現負成長，GDP連續兩季呈現萎縮即符合「技術性衰退」的定義。但絕大多數經濟學家認為，就算美國陷入衰退，也都將是短暫而輕微的衰退。他們預估美國明年經濟僅成長0.3%，且直到2024年之前經濟成長率都將遠低於約其約在2%的長期平均值。

雖然聯準會只想給經濟降低一些熱度，並不是要讓經濟陷入全面衰退，但受訪經濟學家仍將兩年內美國陷入衰退的可能性從63%提高到70%。

這也意味著過去一個月來，投資人和股市認為這個全球最大經濟體有望完全避開衰退的看法可能過於樂觀，這在持續轉向美元的避險金流上可見端倪。

BMO Capital Markets資深經濟學家Sal Guatieri表示，除非通膨迅速回落，否則美國經濟仍將面臨一些麻煩，雖然可能比預期晚一點遇上，但還好美國人這些年多存下來的錢可望緩解經濟下行壓力。不過，這是假設經濟的續航力不會迫使聯準會更加猛力地踩剎車，若發生這種情況，衰退的情勢可能惡化。