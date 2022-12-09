南投縣南投市第1選舉區市民代表歐陽男子成功連任第12屆市民代表，不過他及簡姓樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》行賄罪嫌遭提起公訴，南投地檢署對歐陽市民代表提起當選無效之訴，另受賄選的3名選民得繳回犯罪所得，為緩起訴處分。

南投地檢署檢察官張姿倩指揮偵辦南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽行賄案，得知歐陽市民代表候選人10月14日至簡姓樁腳住處，交付樁腳1萬元，請樁腳交付每名選民500元賄賂，要選民投票支持他。

查賄團隊發現，簡姓樁腳收取1萬元後，10月21日分別交付有投票權3人共8500元，請他及其家人投票支持歐陽候選人，11月25日通知簡姓樁腳等人到案說明，查得歐陽候選人涉有重嫌。

11月26日、投票日當天，歐陽候選人遭檢警拘提到案並收押，終於終坦承行賄犯行。而南投縣選舉委員會12月2日公告當選人名單，歐陽經公告當選，檢方依《選罷法》向南投地方法院提起當選無效之訴。