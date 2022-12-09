中科管理局許茂新局長( 右三 )頒發中科111年度職業安全衛生優良單位獎項。(中科管理局提供)

中部科學園區12月9日舉辦「111年度災防應變及安全衛生研討會」，主題為「工作者健康與安全ESG績效展現及防災應用」，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉、園區公會副理事長蔡國洲等人都共襄盛舉，盼激發出園區事業運用科技於安全衛生的動力與創新思維。

中科管理局局長許茂新感謝勞動部職安署對中科的支持，他表示，在疫情影響下，管理局與園區廠商共同努力，使中科園區今年前8個月營業額年增15.4％，創歷年同期新高，預估今年全年營業額上看1.12兆元。園區除了是國家的經濟命脈，在廠商共同努力下，也是職業安全衛生的護國群山。

許茂新說在會中表揚鼓勵園區推動安全衛生績效優良單位與人員、中科安全衛生促進會領頭廠商，以及推動職場工作平權優良事業單位。鄒子廉則頒給台灣美光記憶體公司、111年度勞動部推行職業安全衛生優良單位獎牌。

該活動透過研討會分享，並展示勞動部等單位對於健康促進及災防災監測科技運用，盼提升園區廠商了解安全衛生與災防運用及創新思維，達到安衛資訊交流分享、提升園區安全文化，基地營自然探索團隊主嚮導林乙華也分享從登山看風險、成就與人生，鴻海精密公司資深經理虞佳則講授指揮官緊急應變及災防應變實務。