今天是中職各隊提出60人契約保留名單日期，除了味全龍外其餘4隊都是60人「滿編」，領隊丁仲緯解釋「少1人」的原因，是因為「台大學霸」左投藍翊誠仍在服兵役中，目前仍在議約期。而這次龍隊將11人擺在名單外，是否簽回仍需討論，「先看台鋼優先議約權及其他各隊名單後是否進行戰力補強，才會決定是否簽回球員。」

龍隊今年將游宗儒、陳良志、廖文揚、林羿豪、陳明軒、劉崇聖、林驛騰、林旺衛、高淮安、曾陶鎔、陳震洋等11人擺在60人契約保留名單外。

相較於各隊都是60人契約保留名單，唯獨龍隊「少1人」，主因是藍翊誠先前前往服兵役，因此球團仍與他在議約期，才會有這樣的情況。

至於是否會簽回60人名單外的球員？丁仲緯表示，會先看一下其他隊的名單後再作討論，但也要等台鋼優先議約權後才能鎖定他隊戰力外補強，目前無法確定會簽回幾人。根據聯盟規定，新球團前2年可以與戰力外選手在12月31日以前優先議約。

這次放在名單外的有龍隊2019年首次擴編選秀選進的廖文揚及曾陶鎔，加上先前轉職的江忠垣目前只剩羅華韋仍在名單中。丁仲緯說：「會把陶鎔放在名單外是與教練團討論後的決定，基於名單限制、戰力上考量只能把它放在外面，還是很感謝他這幾年對我們的貢獻，尤其在帶領小朋友的這方面。」

而這次5隊中非契約保留球員最少的樂天桃猿，領隊浦韋青表示，在保留名單外的球員球團仍有意願和球員談續約，因此這並非是最終的釋出名單。