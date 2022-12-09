運用防水擋板利用大量水滅火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

滅火毯在覆蓋起火的車體。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

電動車輛發展迅速，成為民眾常用交通工具，提供電動車動力的充電樁也日漸普遍。高雄市消防局說，目前高雄未發生過充電樁火警，不過就怕有萬一，高雄市政府消防局第二救災救護大隊日前針對充電樁場域進行演練，讓搶救原則不只是紙上談兵。

電動交通工具像電動車、電動機車、電動自行車等，漸漸成為民眾常用的交通工具，供電動車動力的充電樁也會裝設在百貨商場、停車場、飯店旅館大樓等處。不過一旦發生火警，當下產生的高溫、大量濃煙以及充電樁區域的高電壓更是消防搶救重要課題。

高雄市政府消防局第二救災救護大隊日前就於萬豪酒店辦理地下室充電樁火災搶救及幕僚作業演練，從一開始初期到場的消防中、分隊結合場所人員，獲取災害各項重要資訊及運用現場消防安全設備進行災害搶救外，並透過實際模擬充電樁區域災害狀況，從人員、裝備、器材等救災物資調度從頭到尾演練過一遍，讓搶救SOP不只是紙上談兵。

比起燃油車，電動車起火數據還要低，不過一旦發生火警，火勢一發不可收拾，需要大量水來降溫滅火，撲滅時間也相對長，還會有復燃可能。高雄消防局表示，今年採購底盤式瞄子，以及電動車專用緊急插頭、滅火毯，還有防水擋板針對電動車發生災害時派上用場協助救災。