彰化縣推動畜牧糞屎資源化。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣推動畜牧糞屎資源化。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

福興鄉是乳牛的故鄉，供應乳源是全台灣冠軍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真 ）

畜牧廢水排放飄屎味，抓不勝抓，彰化縣政府推動化零為整，爭取環保署補助，在福興鄉將投入2億5640萬，設立2處畜牧糞尿集中處理場，有效集中管理5691頭牛隻糞尿，預計每日有1162公噸符合放流水標準之廢水作為植物澆灌或沼液沼渣農地肥分再利用。

彰化縣是畜牧大縣，養豬頭數約76萬頭為全國第3，養羊頭數約2萬2千頭全國第2、養牛頭數約3萬頭全國第一，養雞約2500萬隻全國第一，養鴨約176萬頭全國第3，全都是數一數二，衍生畜牧廢水也超可觀，讓不少溝渠、河川揮之不去臭屎味，超煞風景，孳生蚊蠅細菌也將當不衛生、不環保。

依飼養規模，彰化縣列管畜牧場達706家，依規定都要設置處理廠才得排放，但是個別處理常出現不周全，或是故意或是專業不足，難以完全把關，讓彰化縣主要區域排水及河川水質，依歷年水質監測資料顯示，多處於未能符合水體水質分類標準的汙染狀態。

2020年在芳苑鄉首次有養豬業者整合附近5家畜牧場設置集中處理場，邁出第一步，但和全縣龐大的畜產規模相比，迫切需要更多的集中處理場。

彰化縣政府今年協助福興鄉15家牛隻畜牧業者向環保署提報補助計畫，11月或環保署補助7119萬元，共核定2億5640萬元，設置2處畜牧糞尿集中處理場，未來將逐步拓展。

環保局水質保護科科長楊欣怡表示，「化零為整」更能夠有效管理、多一層把關，集中處理畜牧廢水也能提升畜牧糞尿資源化成效，促進畜牧資源循環經濟。

彰化縣環保局長江培根也指出，為了杜絕濫排，檢、警、調、環聯合查緝，強化執法力道。彰化地檢署啟動聯合查緝

，查獲21家畜牧業者，暗埋繞流排放管線等非法濫排，名單被掌握後，經與檢察官認罪協商，促使業者積極籌建「畜牧糞尿集中處理場」。