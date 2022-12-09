大義滅親搞烏龍！一名網友日前在超商被兒子大喊「爸爸你怎麼在上面！」原來牆上掛著一張通緝懸賞令，懸賞金1萬，一名通緝犯外觀與他超像，都是口罩、黑框眼鏡和平頭，兒子一喊完，眾人紛紛看向他，他趕緊解釋真的不是他，事後發文說「真的會被害死」；而他與通緝犯的合照曝光，其他人紛紛笑了。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他日前帶兒子到超商準備排隊領錢，兒子突然看到掛在牆壁上警局「懸賞令」，其中右上角的一名男子戴口罩、黑框眼鏡和平頭造型，與他的外觀超相似，而他的兒子突然就用高八度聲音指上面照片說「爸爸你怎麼在上面！」

網友在超商被兒子大喊「爸爸你怎麼在上面！」原來牆上掛著一張通緝懸賞令，一名通緝犯的外觀與他超像，兒子一喊完，眾人紛紛看向他。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說兒子當下喊「爸爸你怎麼在上面！」現場所有人都突然看向他，他則趕緊向眾人解釋「那不是我啦！小孩子亂講話」，他事後發文笑說「X！真的會被害死」，並附上他與懸賞令照片的合照，其他網友紛紛笑說真的很像。

其他網友留言「差點就沒爸爸了」、「確定不是嗎，先報警吧」、「根本一模一樣」、「大義滅親」、「小朋友差點可以領10000元」、「麥假啊！明明就是你，小孩子很誠實的」、「這麼小就懂得大義滅親」、「兒子為了一萬塊把爸爸賣了」、「警察叔叔就是他，他是我爸」、「第一次看到被通緝還敢Po文的，我欣賞」、「兒子正在勸你向善從良」、「現場沒人打110？錯過拯救一個被綁架小孩的機會」。