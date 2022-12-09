台北市第三選區立委補選受到全國矚目，民進黨參選人吳怡農遭對手質疑背後有黑道勢力，因此日前曾在臉書發文表示，民進黨中央應該對黃承國的問題做出解釋。《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日則在中天節目《新聞千里馬》聲稱，黃承國因為被吳怡農切割感到相當不滿。吳怡農今（9）日受訪時，對此僅回應，近期沒有和黃承國聯繫，自己的立場已經表達很清楚了。

吳子嘉表示，黃承國對於吳怡農切割的態度非常不滿，怒批「莫名其妙，簡直不像話」。他指出，吳怡農能擔任民主進步黨台北市黨部主任委員完全是黃承國跟趙映光的提拔，結果現在招呼也不打，對付一個提拔你的人，實在是不懂人情世故。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中時資料照）

吳子嘉也指出，吳怡農沒有條件、沒有想法，不管做什麼最後都變成節目裡的材料，但吳怡農雖然會講出失格不得體的話，不過國民黨參選人王鴻薇想要勝選，還是要有很大的組織力量。

對於吳子嘉的爆料，吳怡農今日在接受記者採訪時，先是鞠躬說，「謝謝指教」，接著補充自己已經對黃承國一事表達了許多立場，到現在為止都沒有和黃承國聯繫，大家看到的進度就是最新的進度。