鼎炫-KY（8499）11月合併營收達1.57億元，月增6.70％，擺脫連三月衰退窘境，旗下EMI材料事業已成立子公司聚赫新材，將跨足5G新材料研發中心與台灣銷售分公司，鼎炫-KY預期，EMI事業挑戰今年第四季落底。

鼎炫-KY表示，11月營收較上月成長，主要受惠旗下EMI材料、衡器兩大業務出貨表現增溫，雖短期兩大事業仍持續受客戶庫存調整策略影響，訂單拉貨需求略有下降，但鼎炫-KY持續推出智能衡器新品，積極拓展中國與歐、美地區接單表現，EMI材料業務亦擴大與既有客戶業務合作，提高單一電子裝置材料使用量。

觀察全球NB、平板主要國際品牌大廠與相關供應鏈仍積極進行庫存去化，鼎炫-KY預期，明年第二季整體庫存水位可望趨近健康水準，由於鼎炫-KY旗下EMI材料業務客戶群涵蓋國際美系知名品牌、全球主要系統廠及PCB廠等，長期與客戶累積厚實業務合作基礎，並持續與客戶協同進行明年材料新品或改款產品的設計開發，以保持於全球市場良好占有率表現，加上鼎炫-KY亦積極拓展多元材料應用領域，旗下EMI材料事業營運動能有望於第四季順利落底，並自明年起逐步回升。

展望2022年第四季，鼎炫-KY仍持續關注全球通膨、疫情、國際情勢對於全球消費景氣影響，為進一步強化旗下兩大業務未來良好發展條件，持續進行良好庫存管控、精進生產效益等措施，並加大投入新款產品研發設計；此外，隨著國際品牌採購供應鏈分散趨勢、擴大全球業務接單條件，旗下EMI材料事業除已成立聚赫新材子公司進行5G新材料研發中心與台灣銷售分公司，並進一步規劃新設立產品模切生產基地，打造材料業務全球化生產基地布局，以就近滿足客戶需求。