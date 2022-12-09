王品集團11月兩岸合併營收15.4億元，創同期歷史次高，年減0.62％；累計前11月合併營收165.3億元，年增7.95％。展望後市，台灣疫情常態化，外食餐飲升溫可望一直延續至農曆新年後，大陸不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，也不採取各種形式的臨時封控，防疫措施鬆綁，大陸事業群營運有望逐步回穩，王品兩岸營運動能同步起飛，推升營收成長。

王品台灣事業群11月營收12.2億元，較去年同期大增1.5億元，年增14.01％，創同期新高。其中五家門店破千萬營收，包含連續三個月、三家分店全壘打入榜的「肉次方」，以及「夏慕尼」中山北店、「青花驕」中山北店。台灣王品前11月累計營收122.2億元，年增29.42％，連續五個月改寫同期歷史紀錄、月月雙位數成長。

受大陸防疫政策影響，包含北京禁餐廳內用、廣州與重慶封控管制，衝擊王品大陸事業群營收降至3.2億元，年減32.95％。大陸王品前11月累計營收43.1億元、年減26.59％。

冬日推升鍋物品牌業績，王品集團除了透過實體門店搶客，「12MINI」11月至新莊輔大、桃園龜山拓點，「聚 日式鍋物」12月將插旗雲林斗六，「青花驕」、「聚 日式鍋物」則是瞄準宅食商機，將經典的麻辣鍋、昆布鍋變身冷凍鍋物組，上架王品瘋美食購物網、7-EVELEN與大型量販通路，創下單月熱銷4萬組佳績。王品集團於11月16日正式邁向「三十而立」里程碑，董事長陳正輝宣布全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫，2023年同仁起薪加全勤調整為33K起，「藝奇」、「初瓦」更喊出月薪含全勤35,100元的薪資條件，而同仁最期待的年終獎金，也將於12月舉辦的尾牙中揭曉。