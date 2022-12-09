腸胃炎患者經常伴隨噁心、嘔吐、腹瀉，此時民眾可能選擇短暫禁食讓症狀稍微緩解，擔心電解質失衡則用運動飲料補充電解質與水分。但醫師提醒，即便腹瀉身體也需營養修補發炎部位，此外，許多人因嚴重腹瀉喝運動飲料來補充電解質，也會因此加重脫水狀態。

●腸胃炎有嘔吐與腹瀉症狀 不要用禁食改善症狀

台北慈濟醫院小兒感染科醫師吳秉昇表示，當發生腸胃炎有嘔吐與腹瀉症狀時，最好不要用禁食改善症狀，因身體在生病狀態下，需要營養提供細胞分裂修補受傷部位，如果營養不足，反而減緩身體恢復速度。

吳秉昇也說，腸胃炎患者飲食首先要減少刺激性食物，其次要減少身體負擔，稀飯、米湯、白吐司等好消化食物，可以在症狀較嚴重時吃，當症狀逐漸緩解，就可以試著慢慢恢復一般飲食，增加其他營養素攝取；但水分補充吳秉昇強調，建議不要喝運動飲料，很可能因糖分高，反而加重脫水狀況。

●運動飲料高糖分 易流失身體水分

吳秉昇解釋，腸胃炎病患在嘔吐與腹瀉下，可能導致身體水分快速流失，當血液水量不足，首先會尿量減少，接著因血液量降低，呼吸會開始急促，心跳跟著加快，再來開始精神與意識狀態不佳；以前認為運動飲料可以同時補充水分與電解質，但最近醫學發現，運動飲料的高糖分，反而容易因滲透壓而更流失身體水分。

吳秉昇持續說明，當身體流失水分時，部分電解質會跟著水分一起離開身體，其實身體的電解質與水仍然保持平衡。可是假使擔心水分不足，單單喝「白開水」補充水分，電解質沒有一起補充，擔心水分與電解質就可能發生失衡的話，目前已經有等滲透壓的電解質水，讓身體能同時補充水分與電解質。

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